याचिका में शानू दिघे ने कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की. उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, जबकि उनकी पत्नी की ओर से दी गई अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने पुलिस पर मिलीभगत और निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि घटना के दौरान कुछ प्रभावशाली लोग जबरन शानू दिघे घर में घुस आए. इन लोगों ने उनकी पत्नी का मंगलसूत्र तोड़ दिया, उनकी मां के साथ बदसलूकी की, उनके घर और गाड़ी में तोड़-फोड़ की और उन्हें आग लगाने की धमकी दी. यह भी आरोप है कि वे लगभग 20 से 25 ग्राम वजन की सोने की चेन लेकर भाग गए.