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FIR के खिलाफ HC पहुंचे शानू दिघे, बोले-राजनीतिक दबाव में बनाया आरोपी, इंदौर विधायक मालिनी गौड़ के करीबी हैं सौरभ

Indore Assembly 4 Dispute: इंदौर की विधानसभा क्रमांक-4 विवाद मामले में आरोपी बनाए गए सौरभ उर्फ शानू दिघे ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने एफआईआर को राजनीतिक दबाव में दर्ज करने की बात कहते हुए निरस्त करने की मांग की है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jun 13, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:38 AM IST
FIR के खिलाफ HC पहुंचे शानू दिघे, बोले-राजनीतिक दबाव में बनाया आरोपी, इंदौर विधायक मालिनी गौड़ के करीबी हैं सौरभ

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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