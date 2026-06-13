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Indore Assembly 4 Dispute: इंदौर की विधानसभा क्रमांक-4 में हुए बहुचर्चित विवाद के मामले में आरोपी बनाए गए सौरभ उर्फ शानू दिघे ने अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शानू दिघे ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए इसे राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया मामला बताया है.
इंदौर विधानसभा-4 में कुछ दिन पहले हुए विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें विधायक के करीबी माने जाने वाले सौरभ उर्फ शानू दिघे का नाम भी शामिल है. अब शानू दिघे ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
शानू दिघे के आरोप
याचिका में शानू दिघे ने कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की. उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, जबकि उनकी पत्नी की ओर से दी गई अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने पुलिस पर मिलीभगत और निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि घटना के दौरान कुछ प्रभावशाली लोग जबरन शानू दिघे घर में घुस आए. इन लोगों ने उनकी पत्नी का मंगलसूत्र तोड़ दिया, उनकी मां के साथ बदसलूकी की, उनके घर और गाड़ी में तोड़-फोड़ की और उन्हें आग लगाने की धमकी दी. यह भी आरोप है कि वे लगभग 20 से 25 ग्राम वजन की सोने की चेन लेकर भाग गए.
क्य है पूरा मामला?
यह मामला संघ के पदाधिकारी चेतन पाटिल और विधायक मालिनी गौड़ के प्रतिनिधि माने जाने वाले सौरभ उर्फ शानू दिघे के बीच हुए विवाद से शुरू हुआ. आरोप है कि विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र शेंडगे समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में FIR दर्ज की. FIR में विधायक के PA प्रणय चित्तौड़ा का नाम भी शामिल है. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. हाल के दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. जहां विपक्ष और संघ से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है.
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