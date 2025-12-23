'कुंडली में दोष है, मैं दूंगा समाधान' एस्ट्रोलॉजर बन इंजीनियर को ठगा, कैसा लगाया लाखों का चूना

Indore News: अगर कोई आपको ऑनलाइन कुंडली निवारण या कुंडली का दोष मिठाने की बात कह तो उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि यह एक फ्रॉड भी हो सकता है. इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुंडली दोष के नाम पर ठग लिया गया. ठग ने एस्ट्रोलॉजर और बाबा बनकर उसे बताया कि उसकी कुंडली में दोष है, जिसका समाधान वह कर सकता है, इसके लिए उसे हवन, पूजा, पाठ कराना होगा. इस तरह की बातों से ठग ने इंजीनियर को झांसे में लिया और उससे 6.20 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए.

इंदौर क्राइम ब्रांच में पहुंचा मामला

मामला इंदौर क्राइम ब्रांच में पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ. डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक एक निजी आईटी कंपनी में काम करने वाले 24 साल के इंजीनियर ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि वह लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर परेशान चल रहा था. जिसके चलते वह कई लोगों से अपनी समस्या का निदान कराने के लिए संपर्क भी कर चुका था, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा था. इसी दौरान उसे एक दिन सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजर का एक विज्ञापन दिखा.जिस पर उसने हर तरह की समस्या का समाधान करने की बात लिखी थी.

लिहाजा इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर यह विज्ञापन देखकर सामने वाले से संपर्क किया, जहां ठग ने उसे बताया कि उसकी कुंडली में गंभीर समस्या चल रही है, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसे यज्ञ हवन करना होगा. क्योंकि उसकी समस्या का समाधान विशेष अनुष्ठान करने पर ही होगा. जब इंजीनियर इसके लिए राजी हो गया तो उसने बताया कि इसमें लाखों का खर्चा आएगा, जिसके बाद युवक से उसने 6.20 लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए, पैसे ट्रांसफर होने के बाद उसने इंजीनियर से संपर्क करना बंद कर दिया, जब लंबे समय तक कोई बात नहीं हुई तो वह अपने साथ हुई धोखाधड़ी को समझ गया.

इंजीनियर ने पुलिस दर्ज कराई शिकायत

इंजीनियर ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है. वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने आम लोगों के लिए साइबर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ज्योतिष एप के नाम से लाखों विज्ञापन चल रहे हैं, जिन्हें डाउनलोड करने से बचना चाहिए और अनजान नंबर पर भी बात नहीं करनी चाहिए. बिना जांचे और समझे किसी भी तरह का ऑनलाइन पैसा बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करना चाहिए. जबकि धोखाधड़ी के मामले में तुरंत नजदीकी थाने में संपर्क करना चाहिए.

