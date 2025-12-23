Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3050637
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

'कुंडली में दोष है, मैं दूंगा समाधान' एस्ट्रोलॉजर बन इंजीनियर को ठगा, कैसा लगाया लाखों का चूना

Astrologer Fraud: इंदौर में एक इंजीनियर के साथ कुंडली के नाम पर लाखों रुपए का धोखा हो गया, उससे ऑनलाइन तरीके से यह फ्रॉड हुआ है, जिसमें 6.20 लाख रुपए की ठगी की गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियर के साथ ऑनलाइन ठगी
इंजीनियर के साथ ऑनलाइन ठगी

Indore News: अगर कोई आपको ऑनलाइन कुंडली निवारण या कुंडली का दोष मिठाने की बात कह तो उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि यह एक फ्रॉड भी हो सकता है. इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुंडली दोष के नाम पर ठग लिया गया. ठग ने एस्ट्रोलॉजर और बाबा बनकर उसे बताया कि उसकी कुंडली में दोष है, जिसका समाधान वह कर सकता है, इसके लिए उसे हवन, पूजा, पाठ कराना होगा. इस तरह की बातों से ठग ने इंजीनियर को झांसे में लिया और उससे 6.20 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए. 

इंदौर क्राइम ब्रांच में पहुंचा मामला 

मामला इंदौर क्राइम ब्रांच में पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ. डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक एक निजी आईटी कंपनी में काम करने वाले 24 साल के इंजीनियर ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि वह लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर परेशान चल रहा था. जिसके चलते वह कई लोगों से अपनी समस्या का निदान कराने के लिए संपर्क भी कर चुका था, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा था. इसी दौरान उसे एक दिन सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजर का एक विज्ञापन दिखा.जिस पर उसने हर तरह की समस्या का समाधान करने की बात लिखी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर-महेश्वर को मिलेगी सौगात, 150 करोड़ में होगा काम, सिंहस्थ से पहले होगा निर्माण

लिहाजा इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर यह विज्ञापन देखकर सामने वाले से संपर्क किया, जहां ठग ने उसे बताया कि उसकी कुंडली में गंभीर समस्या चल रही है, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसे यज्ञ हवन करना होगा. क्योंकि उसकी समस्या का समाधान विशेष अनुष्ठान करने पर ही होगा. जब इंजीनियर इसके लिए राजी हो गया तो उसने बताया कि इसमें लाखों का खर्चा आएगा, जिसके बाद युवक से उसने 6.20 लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए, पैसे ट्रांसफर होने के बाद उसने इंजीनियर से संपर्क करना बंद कर दिया, जब लंबे समय तक कोई बात नहीं हुई तो वह अपने साथ हुई धोखाधड़ी को समझ गया. 

इंजीनियर ने पुलिस दर्ज कराई शिकायत 

इंजीनियर ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है. वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने आम लोगों के लिए साइबर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ज्योतिष एप के नाम से लाखों विज्ञापन चल रहे हैं, जिन्हें डाउनलोड करने से बचना चाहिए और अनजान नंबर पर भी बात नहीं करनी चाहिए. बिना जांचे और समझे किसी भी तरह का ऑनलाइन पैसा बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करना चाहिए. जबकि धोखाधड़ी के मामले में तुरंत नजदीकी थाने में संपर्क करना चाहिए. 

ये भी पढ़ेंः दोस्ती, प्यार फिर न्यूड वीडियो मंगाकर करने लगा ब्लैकमेल, दिल दहला देने वाली है कहानी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

astrologer fraudindore newsmp news

Trending news

ratlam news
'मेरा हाथ कैसे पकड़...', रतलाम में लेडी SI से भिड़ी युवती, थाने में दी धमकी...
datia news hindi
दतिया में अंबेडकर की मूर्ति खंडित, रात के अंधेर में की गई शर्मनाक हरकत
CRPF
नक्सलियों ने जंगल के बीच बना रखी थी राइफल फैक्ट्री, CRPF ने किया धवस्त
gwalior news
शादी में रोड़ा बन रही थी गर्लफ्रेंड, ग्वालियर में आशिक ने घर में घुसकर मारी गोली
Mahakal Baba
महाकाल मंदिर में नए साल पर विशेष व्यवस्था, भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग बंद...
damoh raod accident
तेज रफ्तार ने ली जान: दमोह-छतरपुर हाईवे पर भीषण हादसा, कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
jp nadda in betul
MP को मिलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, बैतूल में जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत...
cm mohan yadav
महेश्वर को बड़ी सौगात: HAM मॉडल पर बनेगा बड़वाह-धामनोद 4 लेन, कैबिनेट ने दी मंजूरी..
Bilaspur Rape News
दोस्ती, प्यार फिर न्यूड वीडियो मंगाकर करने लगा ब्लैकमेल, दिल दहला देने वाली है कहानी
Cancer treatment
जहां बच्चों को मौत से वापस लाया गया जबलपुर के इस वार्ड ने कैंसर को घुटनों पर ला दिया