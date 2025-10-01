Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2943458
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें

MP News: आज, 1 अक्टूबर को, इंदौर के होल्कर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मैच खेला जाएगा. इस दौरान, यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. जानिए इंदौर में कौन से मार्ग डायवर्ट किए गए हैं और कौन से मार्ग प्रतिबंधित हैं

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Australia vs New Zealand in indore traffic advisory: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला होना है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की है. यातायात पुलिस की तरफ से लागू यह एडवाइजरी दोपहर 1 बजे से लेकर मैच की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.

1 अक्टूबर को ये मार्ग डायवर्टेड रहेंगे
भीड़, भगदड़ और अफरातफरी से बचने के लिए इंदौर में विशेष ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं. इस दौरान, रीगल चौराहा से हाई कोर्ट/पलासिया की ओर जाने वाले वाहनों को मधुमिलन से डायवर्ट किया गया है. विजय नगर से आने वाले वाहनों को एलआईजी, पटनीपुरा और कुलकर्णी भट्टा ब्रिज के रास्ते मारीमाता की ओर डायवर्ट किया गया है. वहीं, गीता भवन से घंटाघर की ओर जाने वाली गाड़ियों को ढक्कनवाला कुआं के रास्ते डायवर्ट किया गया है.

इन रास्तों पर जाने से बचें
वहीं, पलासिया से घंटाघर, हाई कोर्ट और रीगल मार्ग, मालवा मिल से लैंटर्न चौराहा, गीता भवन से घंटाघर और मालवा मिल से जंजीरवाला रोड पर न जाने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, लैंटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक का मार्ग आपातकालीन वाहनों और पास वाले वाहनों को छोड़कर सभी के लिए प्रतिबंधित है. एमजी रोड, रेस कोर्स रोड, भंडारी ब्रिज और राजकुमार ब्रिज पर भारी वाहन, जैसे ट्रक, के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेडियम पार्किंग की ये है व्यवस्था
अगर आप स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, तो सिटी बसों और सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें. स्टेडियम के पास केवल पास वाले वाहनों को ही पार्किंग की अनुमति दी गई है. पार्किंग विवेकानंद स्कूल, बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, यशवंत क्लब, अभय प्रशाल, और आईटीसी पार्किंग में की जाएगी. जिनके पास पास नहीं होगा, उन्हें पार्किंग की सुविधा बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआईटी कैंपस, और पंचम की फेल ग्राउंड में मिलेगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indore news

Trending news

bhopal news
रावण दहन के लिए भोपाल में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी;घर से निकलने से पहले जान लें नया रूट
chhattisgarh news
घर-जमीन की रजिस्ट्री होगी तेज, लाइन में लगने की जरूरत नहीं; 15-20 मिनट में होगा काम
mp news
MP सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पहली बार 17 जिलों में महिलाएं DM; 24 IAS के ट्रांसफर
chhattisgarh news
खुशखबरी! घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां होंगी फ्री होल्ड
mp news
LPG सिलेंडर हुआ महंगा, भोपाल में 15, इंदौर में 15.5, ग्वालियर में 14 रुपए बढ़े दाम
mp news
NCRB की रिपोर्ट में खुलासा, रेप के मामलों में MP तीसरे नंबर पर,हत्याओं में भी टॉप पर
chhattisgarh news
राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी: कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा,FIR दर्ज करने की मांग
mp news
जबलपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 से ज्यादा लोग घायल
Chhattisgarh Crime News
पति को जिंदा जलाया, फिर बिलख-बिलखकर रोई पत्नी, डेढ़ महीने बाद हुई गिरफ्तार
mp news
नौकरी जाने के डर से नवजात को पत्थर में दबाया, रातभर चींटियों और ठंड से लड़ा मासूम
;