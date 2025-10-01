होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें

Australia vs New Zealand in indore traffic advisory: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला होना है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की है. यातायात पुलिस की तरफ से लागू यह एडवाइजरी दोपहर 1 बजे से लेकर मैच की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.

1 अक्टूबर को ये मार्ग डायवर्टेड रहेंगे

भीड़, भगदड़ और अफरातफरी से बचने के लिए इंदौर में विशेष ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं. इस दौरान, रीगल चौराहा से हाई कोर्ट/पलासिया की ओर जाने वाले वाहनों को मधुमिलन से डायवर्ट किया गया है. विजय नगर से आने वाले वाहनों को एलआईजी, पटनीपुरा और कुलकर्णी भट्टा ब्रिज के रास्ते मारीमाता की ओर डायवर्ट किया गया है. वहीं, गीता भवन से घंटाघर की ओर जाने वाली गाड़ियों को ढक्कनवाला कुआं के रास्ते डायवर्ट किया गया है.

इन रास्तों पर जाने से बचें

वहीं, पलासिया से घंटाघर, हाई कोर्ट और रीगल मार्ग, मालवा मिल से लैंटर्न चौराहा, गीता भवन से घंटाघर और मालवा मिल से जंजीरवाला रोड पर न जाने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, लैंटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक का मार्ग आपातकालीन वाहनों और पास वाले वाहनों को छोड़कर सभी के लिए प्रतिबंधित है. एमजी रोड, रेस कोर्स रोड, भंडारी ब्रिज और राजकुमार ब्रिज पर भारी वाहन, जैसे ट्रक, के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.

स्टेडियम पार्किंग की ये है व्यवस्था

अगर आप स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, तो सिटी बसों और सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें. स्टेडियम के पास केवल पास वाले वाहनों को ही पार्किंग की अनुमति दी गई है. पार्किंग विवेकानंद स्कूल, बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, यशवंत क्लब, अभय प्रशाल, और आईटीसी पार्किंग में की जाएगी. जिनके पास पास नहीं होगा, उन्हें पार्किंग की सुविधा बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआईटी कैंपस, और पंचम की फेल ग्राउंड में मिलेगी.

