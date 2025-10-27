Advertisement
हिरासत में भेजा गया ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ का आरोपी, कहां हुई थी चूक

Indore News: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 15 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि वह हाल ही में जेल से छूटा था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:57 PM IST
MP News: इंदौर में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है. महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उसे 15 दिनों को न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है. आरोपी को अब जिला जेल, आजाद नगर में रखा गया है. बताया जा रहा है कि महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी हाल ही में जेल से छूटा था, जिसके बाद उसने यह हरकत की है. गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उसे एक दिन की रिमांड पर भेजा गया था, रिमांड खत्म होते ही उसे 15 दिन की हिरासत में भेजा गया है. 

अचानक हुई थी घटना 

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी अपनी टीम के साथ इंदौर में क्रिकेट मैच खेलने आई थीं, बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब दो खिलाड़ी अपनी होटल से कैफे की ओर जा रही थीं. इसी दौरान आरोपी अकील शेख ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी. खिलाड़ियों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद बाकि की महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी. 

क्या प्रोटोकॉल में हुई कमी

दरअसल इस मामले में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कमी को लेकर भी जांच की जा रही है, उन्होंने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और इस संबंध में एक जॉइंट मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए गए थे. अब यह देखा जा रहा है कि कहां कमी रह गई. सीनियर स्तर पर अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, खिलाड़ी के बिना सूचना के बाहर जाने की बात पर भी पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित पहलुओं को सीनियर लेवल पर एग्जामिन किया जा रहा है कि निर्धारित सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई है. 

फिलहाल इस घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं मैदान से होटल के रूट पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था.इसके अलावा घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार किया था. 

