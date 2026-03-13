अब बोरिंग कराने पर होगी 2 साल की जेल, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में लगाई गई रोक, जानें इसके पीछे की वजह

Ban On Borewell Drilling: भीषण गर्मी और लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए भोपाल, इंदौर सहित मध्यप्रदेश के कई शहरों में ट्यूबवेल खनन (बोरिंग) पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. प्रशासन के आदेश के मुताबिक 30 जून तक कोई भी व्यक्ति या संस्थान नया ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकेगा.

दरअसल गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ने और भूजल स्तर तेजी से गिरने के कारण यह फैसला लिया गया है. लगातार बोरिंग होने से भूमिगत जल और तेजी से कम हो रहा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट और गहरा सकता है. इसी को रोकने और भूजल संरक्षण के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बोरवेल पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत भोपाल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल-अभाव वाले क्षेत्र घोषित किया गया है.

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अब ट्यूबवेल और बोरिंग मशीनें लगाने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है. कोई भी बोरिंग मशीन, उप-विभागीय अधिकारी की स्पष्ट अनुमति के बिना, न तो जिले में प्रवेश कर सकती है और न ही कोई ड्रिलिंग कार्य कर सकती है. यदि कोई बोरिंग मशीन अवैध रूप से जिले में प्रवेश करती है और बाद में उसे ड्रिलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दो साल तक की हो सकती है जेल

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से बोरिंग करने या कराने पर बोरिंग मशीन जब्त की जा सकती है और पुलिस इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है. हालांकि किसी विशेष स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) उचित जांच के बाद बोरिंग की अनुमति दे सकते हैं. राज्य शासन के आदेश का उल्लंघन कर बोरिंग करते पकड़े जाने पर अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत 2000 का जुर्माना और दो साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान है.

इन पर बैन नहीं

सरकारी उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले बोरिंग कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. PHE विभाग को बोरिंग का काम करने की अनुमति होगी, और इसके लिए उन्हें किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. पहले से चल रही सरकारी बोरिंग परियोजनाओं पर और न ही भविष्य के कार्यों पर कोई असर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: BMC के दफ्तरों में लोकायुक की दबिश, टीम ने जब्त किए कंप्यूटर और फाइलें, मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!