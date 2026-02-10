मकान सील करने पहुंची थी टीम, व्यक्ति ने खुद को मारी गोली, 1 दिन की मोहलत नहीं मिलने से था परेशान

Indore News: सोमवार शाम को इंदौर के विजय नगर इलाके में उस समय दहशत फैल गई, जब एक बैंक की कुर्की कार्रवाई के दौरान एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी हेमंत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया था. जब बैंक की रिकवरी टीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ उनका घर सील करने पहुंची, तो हेमंत ने बैंक अधिकारियों और उनके वकील से गुहार लगाई और एक दिन का समय मांगा. जब बैंक अधिकारियों ने उन्हें और समय देने से साफ इनकार कर दिया, तो हेमंत बहुत परेशान हो गए. इसके बाद वह अपने घर के अंदर गए और अपना लाइसेंसी बंदूक निकाला और खुद को गोली मार ली.

बैंक कर्मचारी ने खुद को मारी गोली

विजय नगर पुलिस के मुताबिक 51 साल के हेमंत ब्रह्मवंशी, जो इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे, अपने घर पर थे तभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक रिकवरी टीम कोर्ट के आदेश पर मॉर्गेज लोन का पेमेंट न करने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी सील करने आई. टीम को देखकर हेमंत बहुत परेशान और घबरा गए. उन्होंने बैंक कर्मचारियों और उनके वकील से लोन का पेमेंट करने के लिए एक दिन का समय मांगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. इसके बाद वह घर के अंदर गए, अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और खुद को गोली मार ली. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय हेमंत की पत्नी और बेटा भी घर में मौजूद थे.

गोलियों की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए और हेमंत को तुरंत उसके घर से दो सौ मीटर दूर अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर विजय नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम को भी बुलाया गया. फोरेंसिक अधिकारियों ने क्राइम सीन का अच्छी तरह से मुआयना किया और हथियार और दूसरे सबूत ज़ब्त किए.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, हालांकि बैंक टीम द्वारा बेदखली की कार्रवाई के दौरान हुई इस घटना के पूरे हालात की जांच की जा रही है. पुलिस फिलहाल परिवार वालों के बयान ले रही है और आगे की जांच कर रही है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टीम द्वारा केवल कोर्ट आदेश के पालन में कुर्की करने पहुंचने की बात सामने आई है. इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!