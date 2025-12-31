Advertisement
इंदौर में दूषित पानी से 8 की मौत, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च

Indore News: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से आठ लोगों की मौत की खबर है, हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ तीन मौतों की पुष्टि की है. 100 से ज़्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:46 AM IST
Indore Bhagirathpura: भारत के सबसे साफ़ शहर का खिताब पाने वाले इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है. भागीरथपुरा इलाके में प्रदूषित पानी पीने से एक-एक करके अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ़ तीन मौतों की पुष्टि की है. इस घटना से इलाके में डर और गुस्से का माहौल है. स्थिति की गंभीरता सोमवार को तब साफ़ हुई जब उल्टी, दस्त, जी मिचलाना और पेट दर्द जैसे लक्षणों के साथ 100 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दरअसल, पिछले कई दिनों से भागीरथपुरा इलाके से दूषित पानी की सप्लाई की शिकायतें आ रही थीं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके भयानक नतीजे हुए. नगर निगम की जांच में पता चला कि इलाके में एक टॉयलेट के नीचे से गुजरने वाली मेन पानी की लाइन में लीकेज था. इस लीकेज की वजह से सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया, जिससे पूरा इलाका पानी से होने वाली बीमारियों की चपेट में आ गया. सोमवार को उल्टी और दस्त का जो प्रकोप शुरू हुआ था, वह मंगलवार तक मौत के रुप में बदल गया. अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 111 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं.

इस घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि, 'इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना बेहद दुखद है. मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपचाररत प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. स्थिति पर नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.' बता दें कि स्थिति को बेकाबू होते देख कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और मेयर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार देर रात अस्पतालों में गए और मरीजों का हालचाल जाना था.

 

