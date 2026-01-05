इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई! बीमारियों के डर से घर-घर लग रहे RO वॉटर प्यूरिफायर

Indore Water Contamination News: मध्य प्रदेश के भागीरथपुरा में दूषित पानी के चलते आज फिर एक हो गई है, जबकि यह 4 दिसंबर को 16 मौतें थीं. वहीं दूषित पानी के डर के चलते लोगों ने अपने घरों में पानी फिल्टर मशीन लगवा रहे हैं. लोगों का कहना है कि टैंकर में भी आने वाला पानी गंदा आ रहा है.
Indore Water Scandal: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार होने के बाद अब क्षेत्र के लोगों में पानी को लेकर डर बरकरार है. जिसको लेकर अब भागीरथपुरा क्षेत्र के लोग दूर-दराज से पीने का पानी बुला रहे हैं. तो वहीं कई लोग अपने घरों में आरो फिल्टर मशीन लगवा रहे हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही कई लोग निशुल्क जल वितरण भी कर रहे हैं.
इसके बावजूद भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं टैंकर के पानी में भी खराबी ना हो. इस वजह से लोगों का आरोप है कि टैंकर का पानी भी गंदा आ रहा है, जो पीने योग्य नहीं है जिसके कारण अब कई लोग आर.ओ फिल्टर मशीन लगवा रहे हैं. ऐसे ही एक परिवार के बीच जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो परिवार के बेटे आकाश ओरछाय्या ने बताया कि क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, जिससे अब डर लगने लगा है.
फिल्टर मशीन लगाई
वहीं आगे बताया कि घर में माता जी की तबीयत भी खराब रहती है जिसके कारण हमने पानी की फिल्टर मशीन लगाई है. आकाश का कहना है कि अभी फिल्टर मशीन लगाने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी. ऐसे में पापा के दोस्त और जहां में काम करते हैं. वहां कंपनी के मालिक ने उनका सहयोग किया और उन्होंने अपने घर में फिल्टर मशीन लगवा ली.
वहीं इस दौरान आकाश की माताजी ने कहा कि बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे डर लगता है. इसलिए मशीन लगवा ली है.
क्या है पूरा मामला ?
आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में 17वीं मौत हो चुकी है. दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या रविवार तक 16 थी. एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने भागीरथपुरा में महामारी फैलना स्वीकार किया है. वहीं, कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को समाचार एजेंसी ANI को जानकारी दी है, कि एपिडेमिक (एक क्षेत्र में संक्रमण) कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है. वहीं भागीरथपुरा में 4 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने 2354 घरों का सर्वे किया. 9416 लोगों की जांच की गई, जिनमें 20 नए मरीज मिले हैं. 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया गया.
रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर
