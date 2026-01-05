Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3064666
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई! बीमारियों के डर से घर-घर लग रहे RO वॉटर प्यूरिफायर

Indore Water Contamination News: मध्य प्रदेश के भागीरथपुरा में दूषित पानी के चलते आज फिर एक हो गई है, जबकि यह 4 दिसंबर को 16 मौतें थीं. वहीं दूषित पानी के डर के चलते लोगों ने अपने घरों में पानी फिल्टर मशीन लगवा रहे हैं. लोगों का कहना है कि टैंकर में भी आने वाला पानी गंदा आ रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई!
इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई!

Indore Water Scandal: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार होने के बाद अब क्षेत्र के लोगों में पानी को लेकर डर बरकरार है. जिसको लेकर अब भागीरथपुरा क्षेत्र के लोग दूर-दराज से पीने का पानी बुला रहे हैं. तो वहीं कई लोग अपने घरों में आरो फिल्टर मशीन लगवा रहे हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही कई लोग निशुल्क जल वितरण भी कर रहे हैं.

इसके बावजूद भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं टैंकर के पानी में भी खराबी ना हो. इस वजह से लोगों का आरोप है कि टैंकर का पानी भी गंदा आ रहा है, जो पीने योग्य नहीं है जिसके कारण अब कई लोग आर.ओ फिल्टर मशीन लगवा रहे हैं. ऐसे ही एक परिवार के बीच जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो परिवार के बेटे आकाश ओरछाय्या ने बताया कि क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, जिससे अब डर लगने लगा है. 

फिल्टर मशीन लगाई
वहीं आगे बताया कि घर में माता जी की तबीयत भी खराब रहती है जिसके कारण हमने पानी की फिल्टर मशीन लगाई है. आकाश का कहना है कि अभी फिल्टर मशीन लगाने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी. ऐसे में पापा के दोस्त और जहां में काम करते हैं. वहां कंपनी के मालिक ने उनका सहयोग किया और उन्होंने अपने घर में फिल्टर मशीन लगवा ली.
वहीं इस दौरान आकाश की माताजी ने कहा कि बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे डर लगता है. इसलिए मशीन लगवा ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला ?
आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में 17वीं मौत हो चुकी है. दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या रविवार तक 16 थी. एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने भागीरथपुरा में महामारी फैलना स्वीकार किया है. वहीं, कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को समाचार एजेंसी ANI को जानकारी दी है, कि एपिडेमिक (एक क्षेत्र में संक्रमण) कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है. वहीं भागीरथपुरा में 4 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने 2354 घरों का सर्वे किया. 9416 लोगों की जांच की गई, जिनमें 20 नए मरीज मिले हैं. 429 पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया गया.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Indore Contaminated Water

Trending news

Indore Contaminated Water
इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई! बीमारियों के डर से घर-घर लग रहे RO वॉटर प्यूरिफायर
ashoknagar news
यूपी का सुपारी किलर एमपी में गिरफ्तार, पूछताछ में सार्प शूटर ने किया बड़ा खुलासा
Indore Water Contamination
इंदौर से नहीं लिया सबक? नाली से गुजरती पाइपलाइन, जानें ये कितना है खतरनाक
Chinese kite string
हो जाएं सावधान! सड़कों पर 'मौत' बनकर मंडरा रहा चाइनीज मांझा, पुजारी की कटी गर्दन...
Bilaspur News
4 साल का इंतजार खत्म, बिलासा देवी एयरपोर्ट अब बनेगा 4-C कैटेगरी का हवाई अड्डा
Sheopur news
श्योपुर में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा, भोले-भाले लोगों को फंसाने का आरोप, मचा बवाल
Bastar news
बस्तर में माओवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू! जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा 'लाल आतंक'
Pachmarhi News
पचमढ़ी बनी 'मिनी कश्मीर': सीजन में पहली बार जमी बर्फ, घास पर बिछी सफेद चादर...
ratlam news
10वीं की छात्रा ने बनाई गजब की जैकेट, अंदर छिपा है जादुई स्विच, दबाते ही होगा कमाल
Indore Water Contamination
उल्टी-दस्त और बात करते-करते चली गई जान, इंदौर में जान गंवाने वालों के परिवार का दर्द