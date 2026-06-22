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Bherughat Car Fire Incident: इंदौर के मानपुर भेरूघाट में रविवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ओंकारेश्वर और महेश्वर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही पलों में वाहन आग की लपटों से घिर गया, लेकिन डायल-112 एवं मानपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कार में सवार सभी 8 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 जून को रात्रि लगभग 8 बजे भेरूघाट में भगवती ढाबे के पास एक कार (रजिस्ट्रेशन नंबर MP13CE3547) में अचानक आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार की बैटरी से धुआं निकलने के बाद आग लगी और जल्द ही पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई. डायल-112 को भेरूघाट में एक कार में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही डायल-112 मौके पर पहुंची और थाना मानपुर पुलिस को भी घटना से अवगत कराया गया. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
ओंकारेश्वर और महेश्वर दर्शन कर लौट रहा था परिवार
बताया गया है कि कार एमपी-13-सीई-3547 में सवार यात्री महू के समीप जाम गेट घूमने के बाद ओंकारेश्वर और महेश्वर दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे. कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं, 4 पुरुष एवं 2 बच्चे शामिल थे. भेरूघाट पहुंचने पर वाहन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में कार में आग लग गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. पुलिस टीम ने परिवार को दूसरी गाड़ी से उज्जैन के लिए रवाना किया. आग लगने के कारण कुछ समय के लिए इलाके में ट्रैफिक जाम भी लग गया. आग पर काबू पाने के बाद ट्रैफिक सामान्य हो गया.
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