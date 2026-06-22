बताया गया है कि कार एमपी-13-सीई-3547 में सवार यात्री महू के समीप जाम गेट घूमने के बाद ओंकारेश्वर और महेश्वर दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे. कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं, 4 पुरुष एवं 2 बच्चे शामिल थे. भेरूघाट पहुंचने पर वाहन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में कार में आग लग गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. पुलिस टीम ने परिवार को दूसरी गाड़ी से उज्जैन के लिए रवाना किया. आग लगने के कारण कुछ समय के लिए इलाके में ट्रैफिक जाम भी लग गया. आग पर काबू पाने के बाद ट्रैफिक सामान्य हो गया.