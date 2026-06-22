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महेश्वर से लौट रहा था परिवार...भेरूघाट में कार में लगी आग, पुलिस की मुस्तैदी से बचीं 8 जान, टला बड़ा हादसा

Bherughat Car Fire Incident: इंदौर के मानपुर भेरूघाट में रविवार रात ओंकारेश्वर और महेश्वर से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार आग की चपेट में आ गई, लेकिन डायल- 112 और मानपुर पुलिस की तत्परता से कार में सवार सभी 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jun 22, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:48 AM IST
महेश्वर से लौट रहा था परिवार...भेरूघाट में कार में लगी आग, पुलिस की मुस्तैदी से बचीं 8 जान, टला बड़ा हादसा

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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