भोपाल गैस त्रासदी की नई राख पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के कदमों को बताया अपर्याप्त, निपटान पर लगाई रोक

Poisnous Ash of Factory Garbage-भोपाल गैस त्रासदी के चार दशकों के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को जलाया गया, लेकिन अब इसकी 899 टन जहरीली राख अब समस्या बन गई है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की 899 टन जहरीली राख का निष्पादन पीथमपुर में न किया जाए. 8 अक्टूबर को कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस राख को ऐसी जगह पर ले जाया जाए, जहां मानव बस्ती, पेड़-पौधे या जलस्त्रोत न हो.

कोर्ट ने बताया अपर्याप्त

सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों को कोर्ट ने अपर्याप्त बताया है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2025 को की जाएगी. पिछले दो महीनों में यह दूसरी बार है यह जब हाईकोर्ट ने इस विषय में आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से वैकल्पिक स्थल की रिपोर्ट पेश करने और इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लेने पर भी जवाब मांगा है.

मर्करी की मात्रा पाई गई अधिक

एक याचिका में जानकारी दी गई थी कि राख में अभी भी मर्करी (पारे) की मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा पाई गई है. सरकार ने कोर्ट को यह दिखाने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसमें राख रखने का ढांचा आधुनिक और सुरक्षित है यह बताया गया था. लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ. हाईकोर्ट ने कहा कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री को कभी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन दिसंबर 1984 की गैस त्रासदी ने सब कुछ बदल दिया, इसलिए अब किसी भी तरह की सावधानी को अत्यधिक नहीं माना जा सकता.

40 साल बाद जला कचरा

बता दें कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पिछले 40 सालों से 358 टन कचरा पड़ा हुआ था. हाईकोर्ट के आदेश पर जनवरी 2025 में इस कचरे को पीथमपुर की रामकी एनवायरो नामक कंपनी को भेजा गया. 55 दिनों तक इस कचरे को जलाया गया, जिससे 899 टन राख बनी. अब इसी राख का सुरक्षित तरीके से निपटान किया जाना है. राख को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

