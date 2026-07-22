/इंदौर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच; दूध, दही, पनीर, मावा के सैंपल लिए

खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर में नागरिकों को शुद्ध खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने और दूध व दुग्ध से बने उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान चला रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के तहत शुरू किए गए इस अभियान में खाद्य विभाग की टीमों ने लगातार दो दिनों तक शहर भर की विभिन्न डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों में तेजी से और लगातार निरीक्षण किए. इस अभियान के दौरान कुल नौ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें मदनी दूध डेयरी, सांवरिया दूध भंडार, शिवशक्ति मिल्क एंड स्वीट्स, अंबे डेयरी, श्री कृष्ण दूध-दही भंडार, मां अंबे डेयरी, पाटीदार डेयरी, पूजा नमकीन एंड स्वीट्स और कृष्ण नमकीन एंड एवरफ्रेश शामिल हैं.