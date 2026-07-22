/इंदौर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच; दूध, दही, पनीर, मावा के सैंपल लिए

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खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर में नागरिकों को शुद्ध खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने और दूध व दुग्ध से बने उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान चला रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के तहत शुरू किए गए इस अभियान में खाद्य विभाग की टीमों ने लगातार दो दिनों तक शहर भर की विभिन्न डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों में तेजी से और लगातार निरीक्षण किए. इस अभियान के दौरान कुल नौ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें मदनी दूध डेयरी, सांवरिया दूध भंडार, शिवशक्ति मिल्क एंड स्वीट्स, अंबे डेयरी, श्री कृष्ण दूध-दही भंडार, मां अंबे डेयरी, पाटीदार डेयरी, पूजा नमकीन एंड स्वीट्स और कृष्ण नमकीन एंड एवरफ्रेश शामिल हैं.
9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच
अधिकारियों ने इन नौ डेयरी और खाने-पीने की दुकानों से दूध, दही, पनीर, घी, मावा, पेड़ा, तरह-तरह की मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स के 37 सैंपल जब्त किए. इनमें से तीन दुकानों पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिए मौके पर ही खाद्य पदार्थों की प्रारंभिक जांच की गई.
जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल
जब्त किए गए सभी 37 सैंपल फाइनल जांच के लिए भोपाल की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. टेस्टिंग के साथ-साथ, दुकान चलाने वालों को फूड सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है, जैसे साफ-सफाई और पीने का साफ पानी बनाए रखना, स्टाफ की मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करना, कीड़े-मकोड़ों से बचाव के उपाय करना और प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पर नजर रखना.
विशेष जांच अभियान
बता दें कि मध्य प्रदेश में मिलावटी और सिंथेटिक दूध के कारोबार का खुलासा होने के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने राज्यभर के अधिकारियों को सभी दूध कलेक्शन सेंटर, दूध प्रोसेसिंग यूनिट, बल्क मिल्क कूलर (BMC) सेंटर और डेयरियों में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. जांच के दौरान दूध और दुग्ध उत्पादों के सैंपल लेकर परीक्षण कराया जाएगा. साथ ही सभी जिलों को इस अभियान की रिपोर्ट 31 जुलाई तक मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
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