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इंदौर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच; दूध, दही, पनीर, मावा के सैंपल लिए

इंदौर में दूध और दुग्ध से बने उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान के तहत नौ प्रमुख डेयरियों और मिठाई की दुकानों की सघन जांच की गई.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 22, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:43 AM IST
इंदौर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच; दूध, दही, पनीर, मावा के सैंपल लिए

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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