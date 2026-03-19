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'चार्जिंग पर लगी ही नहीं थी कार...', इंदौर अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा, मृतक के बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

Indore Fire Tragedy Case: इंदौर आग मामले में मृतक मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ पुगलिया ने बड़ा खुलासा किया है. सौरभ ने कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं, कि सौरभ पुगलिया ने क्या कहा है?

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:20 PM IST
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Indore EV Car Blast Case
Indore EV Car Blast Case

Indore EV Car Blast Case: इंदौर अग्निकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां मृतक के बेटे ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. दरअसल, इंदौर के बृजेश्वरी एनएक्स क्षेत्र में बीते दिन एक मकान में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी. प्रथम दृष्टया इस घटना में सामने आया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार चार्जिंग के दौरान यह हादसा हुआ. लेकिन अब मृतक मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ पुगलिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि समय पर फायर ब्रिगेड और राहत टीम मौके पर पहुंच जाती, तो उनके परिवार को बचाया जा सकता था.

सबसे हैरानी की बात यह है कि सौरभ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार को लेकर भ्रामक जानकारी दी गई. सौरभ ने बताया कि कार चार्जिंग पर लगी ही नहीं थी और उसमें चार्जर कनेक्ट भी नहीं था, ऐसे में आग लगने का कारण कुछ और हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव पीड़ित परिवार के बीच शोक व्यक्त करने पहुंचे, तब सौरभ ने उन्हें भी यह जानकारी दी. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही इस मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं.

आग कैसे लग सकती है? 
घटना के बाद शुरुआती जानकारी में यह कहा जा रहा था कि घर में खड़ी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी और उसी के कारण आग लगी. लेकिन अब इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं. मीडिया से चर्चा करते हुए सौरभ पुगलिया ने कहा कि गलत जानकारी फैलाई गई है, क्योंकि कार चार्जिंग पर थी ही नहीं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब चार्जर ही कनेक्ट नहीं था, तो आग कैसे लग सकती है.

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सौरभ ने लगाए आरोप
सौरभ ने फायर ब्रिगेड पर भी गंभीर आरोप लगाए. सौरभ का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस तो समय पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि पहले पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी पर्याप्त पानी नहीं था. उन्होंने कहा कि बाद में टैंकर और अन्य दमकल वाहन पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. यदि समय रहते दमकल टीम पहुंच जाती, तो उनके परिवार के लोगों की जान बचाई जा सकती थी. सौरभ ने यह भी आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने न तो बिजली सप्लाई बंद कराई और न ही गैस लाइन बंद करवाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं लोगों की मदद से गैस लाइन बंद करवाई. उन्होंने बताया कि जब वे घर के अंदर गए, तो वहां काफी पानी भरा हुआ था.

हादसे में 8 लोगों की मौत
बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में मनोज पुगलिया, उनकी बहू सिमरन, साले विजय, साले की पत्नी सुमन, बेटी रुचिका और नाती-नातिन कार्तिक, राशि और तनय सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई. वहीं मनोज की पत्नी सुनीता और उनके दोनों बेटे सौरभ व बाबू किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

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