अब WhatsApp पर जारी किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, लाइन में लगने की झंझट होगी खत्म; महीनों का काम 7 दिन में होगा पूरा

birth certificate availability on WhatsApp in mp: मध्य प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल से राज्य के लाखों-करोड़ों परिजनों को लाभ होने जो रहा है. इस पहल से ना सिर्फ परिवार के सदस्यों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी बल्कि महीने भर का काम अब बस 7 दिन के अंदर हो जाएगा. दरअसल, एमपी सरकार एक नया डिजिटल मॉडल लागू करने जा रही है इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट मात्र 7 दिन के अंदर ही आपके व्हाट्सएप पर मौजूद होगा.

अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट

बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल बचपन से लेकर स्कूल, नौकरी और सरकारी कार्यों के लिए जरूरी माना जाता है. ऐसे में परिजनों को ये एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कड़ी मश्कक्त करनी पड़ती थी. लाइन में घंटें खड़े रहो, फॉलो अप लेते रहो, तारीखों पर तारीख रखी जाती थी, लेकिन अब एमपी सरकार ने राज्य के नागरिकों को इस झंझट से मुक्ति दिलाई है. परिजनों को बर्थ सर्टिफिकेटअब व्हाट्सएप पर मात्र 7 दिन के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

हमीदिया अस्पताल में लागू ये सुविधा

फिलहाल ये सुविधा भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ही चल रही है और यहां से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के चलते इस डिजिटल मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. सरकार ने नागरिकों का परेशानी को समझते हुए ये फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले ले परिजनों को घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो भी बिना भाग -दौड़ लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ता एमपी

एमपी सरकार के इस निर्णय से ये माना जा रहा है कि अब मद्य प्रदेश भी digitalization और modern advancement की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इस नए मॉडल के लागू होने से एमपी के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और पाने की प्रक्रिया और भी आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगी.