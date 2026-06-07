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RSS से विवाद करना पड़ा भारी, बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी ने सभी पदों से हटाया

Indore News: इंदौर में बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे और संघ स्वयंसेवक के बीच विवाद के बाद मामला थाने पहुंच गया. मारपीट के आरोपों के बीच बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने शेडगे को सभी संगठनात्मक पदों से हटाकर जवाब तलब किया है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:02 PM IST
RSS से विवाद करना पड़ा भारी, बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी ने सभी पदों से हटाया
Image Credit: Indore BJP Leader Controversy

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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