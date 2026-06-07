RSS से विवाद करना पड़ा भारी, बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी ने सभी पदों से हटाया

वहीं रविवार को अन्नपूर्णा थाने पर बड़ी संख्या में संघ समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही. दूसरी ओर बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे ने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके घर पर पथराव किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.



बीजेपी ने लिया संज्ञान

विवाद सामने आने के बाद बीजेपी ने भी मामले का संज्ञान लिया है. बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने वीरेंद्र शेडगे के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों और जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है. शेडगे विधानसभा क्रमांक-4 में बीजेपी के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे. संगठन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अपना पक्ष रखने और पूरे मामले पर लिखित जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई को भाजपा की अनुशासनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.