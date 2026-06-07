RSS से विवाद करना पड़ा भारी, बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी ने सभी पदों से हटाया

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Indore BJP Leader Controversy: इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवक चेतन के बीच विवाद का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, कुत्ते को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने बाद में गंभीर रूप ले लिया. चेतन ने आरोप लगाया है कि वीरेंद्र शेडगे और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की. घटना के बाद संघ से जुड़े कई लोग अन्नपूर्णा थाने पहुंचे और शेडगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. मामले ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दिया है.
वहीं रविवार को अन्नपूर्णा थाने पर बड़ी संख्या में संघ समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही. दूसरी ओर बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे ने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके घर पर पथराव किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
बीजेपी ने लिया संज्ञान
विवाद सामने आने के बाद बीजेपी ने भी मामले का संज्ञान लिया है. बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने वीरेंद्र शेडगे के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों और जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है. शेडगे विधानसभा क्रमांक-4 में बीजेपी के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे. संगठन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अपना पक्ष रखने और पूरे मामले पर लिखित जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई को भाजपा की अनुशासनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.
फिर चर्चा में शेडगे
बता दें कि यह पहला अवसर नहीं है, जब वीरेंद्र शेडगे किसी विवाद को लेकर चर्चा में आए हों. करीब एक माह पहले महू नाका चौराहे पर उनका ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हुआ था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. उस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हुई थी और कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. अब संघ स्वयंसेवक से जुड़े नए विवाद के बाद एक बार फिर शेडगे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और मामले पर सभी की नजर बनी हुई है.
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