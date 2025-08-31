सलमान लाला का 'The End', तालाब में तैरता मिला कुख्यात गैंगस्टर का शव, पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार

Gangster Salman Lala Death: इंदौर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर सलमान लाला की मौत हो गई है. उसका शव सीहोर में भोपाल-इंदौर स्टेट हाईवे पर लसूड़िया परिहार गांव के पास एक तालाब में तैरता हुआ मिला. बताया जा रहा है कि इंदौर क्राइम ब्रांच की एक टीम गैंगस्टर सलमान लाला का पीछा कर रही थी. वह अपने कुछ साथियों के साथ अपनी स्कॉर्पियो जीप में भाग रहा था. पीछा करने के दौरान वह सीहोर के पास रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी कार छोड़कर भाग गया था.

तालाब में तैरता मिला कुख्यात गैंगस्टर का शव

दरअसल, इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस टीम कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला का पीछा कर रही थी. मृतक सलमान लाला अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो जीप में भाग रहा था. तभी आरोपी रात के अंधेरे में सीहोर में भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर ग्राम लसूड़िया परिहार के पास एक तालाबनुमा गड्ढे के पास भाग निकला. कल शनिवार की सुबह इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सीहोर पुलिस की मदद से एसडीआरएफ की टीम से इस तालाब में शव का रेस्क्यू करवाया था. लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार आज सीहोर में उसी तालाबनुमा गड्ढे में गैंगस्टर सलमान का तैरता हुआ शव मिलने के बाद सीहोर की कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की.

सलमान लाला के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर सलमान लाला का शव अस्पताल लाया गया है. जहां परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि सलमान कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी था, उसकी हत्या एक साजिश के तहत की गई है. परिजनों ने कहा कि सलमान तैरना जानता था. उसकी मां का आरोप है कि क्राइम ब्रांच ने मेरे बेटे सलमान को डुबोकर मार डाला है.

