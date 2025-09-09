इंदौर के गोल्डन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर; सर्चिंग जारी

Indore Golden School Bomb Threat: मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर के गोल्डन स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल है. स्कूल को एक ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली है. धमकी मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पूरे स्कूल को खाली करा लिया गया. फिलहाल पुलिस स्कूल में सर्चिंग कर रही है.

स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी

आज मंगलवार को इंदौर के प्रतिष्ठित गोल्डन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है. धमकी भरे मेल में लिखा है कि, "आपके स्कूल में बम प्लांट किया गया है, जो कभी भी फट सकता है." मेल देखते ही बीच क्लास से बच्चों को स्कूल बस से उनके घर भेज दिया गया है. फिलहाल बच्चों के पेरेंट्स को इस बात की सूचना नहीं दी गई है.

रात को जारी किया गया था मेल

मिली जानकारी के अनुसार, जोन 1 एडिश्नल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि ईमेल रात करीब 3 बजकर 18 मिनट पर भेजी गई थी. मेल नयनतारा आउटलुक के नाम से भेजी गई है. स्कूल मैनेजमेंट ने सुबह 7 बजे मेल देखा और करीब 10 बजे पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई. बम की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम डॉग स्क्वाड के साथ केंट रोड स्थित गोल्डन स्कूल पहुंची जिसके बाद से पूरे स्कूल में खोजबीन की जा रही है. रिपोर्ट: तुषार कंछल, इंदौर

अपडेट जारी है...

