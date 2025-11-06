थप्पड़ ने तुड़वाई शादी! दूल्हे की हरकत देख मचल गई दुल्हन, बोली- '...जिंदगीभर कैसे निभाएगा',

Nandalalpura Wedding Fight: इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र में बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान अजीब नजारा देखने को मिला. वरमाला के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक दुल्हन ने फेरों से इंकार कर दिया. बारातियों में सन्नाटा छा गया और देखते ही देखते शादी की खुशियां तनाव में बदल गईं. यह घटना एमजी रोड थाना क्षेत्र की कोष्ठी समाज धर्मशाला में हुई.

बाबू घनश्याम नगर निवासी युवती की शादी गौरव नाम के युवक से तय हुई थी. बुधवार को बारात बड़े धूमधाम से पहुंची थी. बैंड-बाजा, घोड़ी और स्वागत के बाद दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर पहुंचे. मेहमान बधाइयां दे रहे थे, तभी अचानक माहौल बिगड़ गया. फोटोग्राफर ने दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पिया तो दूल्हे गौरव को यह बात बुरी लग गई और उसने फोटोग्राफर को थप्पड़ मार दिया.

दुल्हन ने किया मना

इस हरकत से दुल्हन गुस्से में आ गई और दूल्हे के व्यवहार पर सवाल उठाया. बात इतनी बढ़ी कि दूल्हा खुद दुल्हन से उलझ पड़ा. दुल्हन ने वहीं स्टेज पर शादी से इनकार कर दिया और कहा “जो अभी से हाथ उठा सकता है, वह शादी के बाद क्या करेगा.” परिजनों ने समझाने की कोशिश की, मगर दुल्हन अड़ी रही और आखिर में बारात को लौटना पड़ा.

थाने में मामला दर्ज

रात में दुल्हन अपनी मां के साथ एमजी रोड थाने पहुंची और दूल्हे गौरव व उसकी मां तरुणा के खिलाफ मामला दर्ज कराया. एफआईआर में दहेज मांगने का भी आरोप लगाया गया है. बताया गया कि सगाई के समय सोने की अंगूठी और 51 हजार रुपये दिए गए थे, जबकि शादी के दौरान और रकम की मांग की गई. पुलिस के मुताबिक दोनों का प्रेम संबंध करीब दो साल से चल रहा था और शादी के लिए परिवारों की सहमति भी मिल गई थी, मगर दूल्हे के व्यवहार ने सब खत्म कर दिया.

