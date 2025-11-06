इंदौर में फिर गरजा बुलडोजर! सड़क चौड़ीकरण में 182 मकान ध्वस्त, कई परिवारों ने खुद तोड़ी अपनी दीवारें

Indore Municipal Corporation News: इंदौर शहर में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. आज फिर सुबह से ही निगम की टीम 182 मकानों और दुकानों के हिस्सों को तोड़ने में जुटी हुई है. इससे पहले मंगलवार को भी 140 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए गए थे. यह कार्रवाई एमआर-9 से एलआईजी लिंक रोड चौड़ीकरण परियोजना के तहत की जा रही है. सड़क को चौड़ा करने के लिए जमीनी अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो और आवागमन सुगम बने.

नगर निगम की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई रहवासियों ने खुद अपने मकानों का हिस्सा गिरा दिया था. निगम ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी कर मार्किंग कर दी थी, जिससे लोगों को पहले से तैयारी का समय मिल गया. कई परिवारों ने मकानों में रखा सामान भी पहले ही शिफ्ट कर दिया था. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें सड़क चौड़ीकरण की जानकारी पहले से थी, इसलिए उन्होंने सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया.

सुबह से हो रही कार्रवाई

मालवीय नगर गली नंबर 2 से लेकर एलआईजी लिंक रोड तक निगम की टीमें तैनात हैं. यहां जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से मकान और दुकानें तोड़ी जा रही हैं. मंगलवार को रोड के एक तरफ की कार्रवाई पूरी की गई थी, जबकि आज दूसरी तरफ के हिस्से को तोड़ा जा रहा है. निगम का अमला सुबह से काम में जुटा हुआ है और देर शाम तक कार्रवाई जारी रहने की संभावना है. इसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू होगा.

182 मकानों को हटाया

आज की कार्रवाई में कुल 182 मकानों को हटाया जा रहा है. वहीं, प्रभावित 28 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिफ्ट किया गया है. नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है. मौके पर अपर आयुक्त, भवन अधिकारी, निरीक्षक, रिमूवल अमला और पुलिस बल मौजूद है. अधिकारी लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और लोगों को न्यूनतम असुविधा पहुंचे.

