Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

एमपी में भीषण हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में, कई लोगों की मौत; मची चीख-पुकार

Indore News: इंदौर-खंडवा रोड पर स्थित भेरुघाट (चौरल) में एक बड़ा बस हादसा हो गया. यात्रियों से भरी यह बस ढलान में पलट गई, जिससे कई लोग हताहत हुए. अब तक इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:33 AM IST
एमपी में भीषण हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में, कई लोगों की मौत; मची चीख-पुकार

Madhya Pradesh Bus Accident: मध्य प्रदेश के इंदौर-खंडवा मार्ग पर स्थित भेरूघाट में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां यात्रियों से भरी एक बस पहाड़ी से नीचे फिसलकर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल ले जाया गया है.

यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में
दरअसल, यह हादसा सोमवार रात करीब 9.40 बजे  इंदौर ज़िले के महू स्थित सिमरोल इलाके में भेरू घाट के पास हुआ. यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर ढलान पर पलट गई. हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. जबकि तीन लोगों की मौत हो गई है. घटनास्थल पर तुरंत अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय निवासियों व पुलिस की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया. चार-पांच एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर बुलाई गईं और सभी घायल यात्रियों को तत्काल इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया.

सीएम मोहन यादव ने जताया दुख
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बस दुर्घटना में तीन नागरिकों की दुखद मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक पीड़ादायक घटना है, जिसने कई परिवारों को प्रभावित किया है.उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने तुरंत इंदौर जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि दुर्घटना में घायल हुए सभी यात्रियों के लिए उपचार और सहायता का कार्य तेजी से सुनिश्चित किया जाए.साथ ही इस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपए और घायलों का नि:शुल्क उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं.

