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इंदौर से आगरा जा रही बस का टायर फटा, 200 मीटर दूर जा गिरा हिस्सा, हादसे में 6 यात्री घायल

Shajapur Bus Accident: शाजापुर के भिलवाड़िया में नेशनल हाईवे-52 पर टायर फटने से यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में छह यात्री घायल हुए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Written ByManoj Jain
Published: Sep 07, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:14 PM IST
इंदौर से आगरा जा रही बस का टायर फटा, 200 मीटर दूर जा गिरा हिस्सा, हादसे में 6 यात्री घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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