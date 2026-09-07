इंदौर से आगरा जा रही बस का टायर फटा, 200 मीटर दूर जा गिरा हिस्सा, हादसे में 6 यात्री घायल

यात्रियों में चीख-पुकार मच गई

बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसा देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए. पुलिस की मदद से घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया. जानकारी के मुताबिक पांच घायलों को डायल-112 और पुलिस वाहनों की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि अन्य यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिला अस्पताल में डॉक्टर घायलों का उपचार कर रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी में किसी भी यात्री की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है. हादसे के बाद कुछ देर तक मार्ग पर अफरा-तफरी रही.