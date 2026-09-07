इंदौर से आगरा जा रही बस का टायर फटा, 200 मीटर दूर जा गिरा हिस्सा, हादसे में 6 यात्री घायल

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Shajapur News: नेशनल हाईवे-52 पर शाजापुर जिले के ग्राम भिलवाड़िया के समीप सोमवार रात यात्री बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस में सवार छह यात्री घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही डायल-112 और पुलिस वाहन मौके पर पहुंचे. घायल यात्रियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई.
जानकारी के अनुसार मां वैष्णो ट्रेवल्स की बस क्रमांक यूपी 80-FT-9251 इंदौर से आगरा जा रही थी. हादसे के समय बस में 15 से अधिक यात्री सवार थे. ग्राम भिलवाड़िया के पास अचानक बस का टायर तेज धमाके के साथ फट गया. टायर फटते ही चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क पर पलट गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी घबरा गए. बताया जा रहा है कि फटे टायर का एक हिस्सा करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरा, जिससे हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
यात्रियों में चीख-पुकार मच गई
बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसा देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए. पुलिस की मदद से घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया. जानकारी के मुताबिक पांच घायलों को डायल-112 और पुलिस वाहनों की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि अन्य यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिला अस्पताल में डॉक्टर घायलों का उपचार कर रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी में किसी भी यात्री की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है. हादसे के बाद कुछ देर तक मार्ग पर अफरा-तफरी रही.
हादसे के कारणों का पता नहीं
घटना की जानकारी मिलते ही एसपी प्रियंका शुक्ला, एडिशनल एसपी अनिल मालवीय और सुनेरा पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बस का टायर किस वजह से फटा और हादसे के समय वाहन की गति कितनी थी. पुलिस ने बस चालक और यात्रियों से भी घटना को लेकर जानकारी ली है. हादसे के कारणों की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है.
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