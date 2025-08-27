Indore: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में बैंक खातों पर टिकी जांच, दोस्तों ने ब्लैकमेलिंग की बात नकारी
कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में पुलिस ने उसके दोस्तों से बात की. दोस्तों का कहना है कि उन्हें ब्लैकमेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है. इसके अलावा पुलिस भूपेंद्र के बैंक खाते खंगानेगी. पैसे के लेन देन से कोई सुराग मिल सकता है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:05 AM IST
Indore Honey trap case: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में पुलिस ने उसके दोस्तों से बात की. दोस्तों का कहना है कि उन्हें ब्लैकमेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है. इसके अलावा पुलिस भूपेंद्र के बैंक खाते खंगानेगी. पैसे के लेन देन से कोई सुराग मिल सकता है. इति तिवारी और उसकी बहन शुभांगी के भी डिटेल्स की जांच होगी, जिससे कितनी बार पैसे भेजे गए ये पता चल सके. सभी परिवार वालों के सोशल मीडिया को भी खंगाला जाएगा. अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि लड़की भूपेंद्र से उसी के पब में मिली थी, वहीं से दोनों की ज्यादा दोस्ती हुई थी. पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे दोस्तों से पूछताछ की है, बाकि की भी जानकारी जुटाई जा रही है. टेक्निकल टीम हर खाते की जांच कर रही है. भूपेंद्र के बैंक अकाउंट और इति के अकाउंट की डिटेल की भी जांच होगी. 

अपडेट जारी ......

