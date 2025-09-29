Advertisement
टीम इंडिया की जीत पर जोरदार जश्न, ढोल की थाप पर थिरके इंदौरी, सड़कों पर लहराया तिरंगा

Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीत ली है. इस शानदार जीत का जश्न इंदौर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:48 AM IST
Indore News: दुबई में हुए टी20 एशिया कप 2025 के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली. पाकिस्तान द्वारा दिए गए 147 रनों के लक्ष्य को भारत ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया. टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे देश और मध्य प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. खासकर इंदौर शहर में जश्न का माहौल देखते ही बना. बड़ी संख्या में इंदौरवासी राजवाड़ा पर इकट्ठा हुए और सड़कों पर तिरंगा लहराया.

टीम इंडिया की जीत पर इंदौर में जोरदार जश्न
दरअसल,  टी-20 एशिया कप 2025 में भारत ने दुबई के मैदान पर पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. 147 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल किया.रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई. इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में खासकर मध्यप्रदेश में भारी उत्सव का माहौल बन गया. इंदौर के राजवाड़ा इलाके में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने जोरदार जश्न मनाया. वहां लोगों ने तिरंगा लहराया, ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए और ढोल-नगाड़े पर नाच-गाकर जीत का जश्न मनाया. गरबा पंडालों में भी क्रिकेट फैंस ने अपनी खुशी जताई. आतिशबाजी के साथ-साथ खुशी के ठिकाने नहीं थे.

सड़कों पर लहराया तिरंगा
जीत के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया. ढोल की थाप पर लोग नाचे तो कई लोग तिरंगा हाथ में लिए खुशी से नाच रहे थे. सिर्फ़ राजवाड़ा पर ही नहीं, बल्कि शहर भर के गरबा पंडालों में भी लोगों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया और एक-दूसरे को बधाई दी. इस जीत ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों में ज़बरदस्त उत्साह भर दिया.

सीएम मोहन ने दी जीत की बधाई
इस खास मौके पर सीएम मोहन यादव ने भी जीत की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि, 'एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन एवं देशवासियों को बधाई. जय हिंद.'

