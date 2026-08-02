/इंदौर में राजा रघुवंशी जैसा एक और कांड, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, फिर रची ये कहानी

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Indore Wife Killed Husband: मेघालय के चर्चित सोनम रघुवंशी-राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह इंदौर में भी प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या की साजिश रची गई. पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या कराई, फिर खुद ही थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस जांच में मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और पूछताछ के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. अब इस मामले में अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
दरअसल, यह मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां इस मामले में अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अप्रैल 2023 में रूखसाना ने अपने पति जावेद मंसूरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने पुलिस को बताया कि जावेद काम की तलाश में घर से निकले थे और रात में सब्जी लेकर लौटने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया.
इस वजह से की थी हत्या
शुरुआती जांच में मामला सामान्य गुमशुदगी का लगा, लेकिन परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि रूखसाना का सद्दाम हुसैन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी वजह से उन्होंने जावेद की हत्या की आशंका जताई. इसके बाद पुलिस ने जावेद, रूखसाना, सद्दाम और शाकिर के मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई.
गुमराह करने की कोशिश
जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी रूखसाना, उसके प्रेमी सद्दाम और उसके साथी शाकिर ने मिलकर 21 अप्रैल 2023 की रात जावेद की हत्या कर दी और शव को ग्रीन पार्क कॉलोनी के एक खाली मैदान में छिपा दिया. हत्या के बाद शक से बचने के लिए रूखसाना ने खुद ही गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.
तीनों आरोपी दोषी करार
करीब तीन साल तक चले ट्रायल के बाद नवम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. सद्दाम हुसैन और शाकिर खान को हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य छिपाने के अपराध में आजीवन कारावास सहित अन्य सजाएं सुनाई गई, जबकि रूखसाना को हत्या और आपराधिक साजिश के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
आजीवन कारावास सजा
वहीं विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह वास्कले ने बताया कि वर्ष 2023 में रुखसाना ने अपने प्रेमी सद्दाम और उसके साथी शाकिर के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जांच में कॉल डिटेल, होटल के सीसीटीवी फुटेज और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू की बरामदगी से पूरी साजिश सामने आ गई. जावेद की हत्या कर शव चंदन नगर क्षेत्र में फेंक दिया गया था. वर्ष 2026 में अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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