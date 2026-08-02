/इंदौर में राजा रघुवंशी जैसा एक और कांड, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, फिर रची ये कहानी

Indore Wife Killed Husband: मेघालय के चर्चित सोनम रघुवंशी-राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह इंदौर में भी प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या की साजिश रची गई. पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या कराई, फिर खुद ही थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस जांच में मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और पूछताछ के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. अब इस मामले में अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.