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इंदौर में राजा रघुवंशी जैसा एक और कांड, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, फिर रची ये कहानी

Indore Murder Case: इंदौर के चंदन नगर में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. बाद में गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:44 PM IST
इंदौर में राजा रघुवंशी जैसा एक और कांड, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, फिर रची ये कहानी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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