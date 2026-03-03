Chandra Grahan 2026 Timing: साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू, इंदौर-उज्जैन से भोपाल-ग्वालियर की टाइमिंग; जानें आपके शहर में कब दिखेगा?

Chandra Grahan 2026 in Madhya Pradesh Date and Time: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो गया और यह मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में नजर आएगा. हालांकि, मध्य प्रदेश के कई शहरों में पूर्ण नहीं, बल्कि आंशिक चंद्र ग्रहण ही कुछ मिनटों के लिए देखा जा सकेगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके शहर में चंद्र ग्रहण कब नजर आएगा?
Chandra Grahan 2026 Timing: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो गया और यह मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में नजर आएगा. आंशिक चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट 07 सेकेंड से शुरू हो गया है और पूर्ण ग्रहण 4 बजकर 34 मिनट 34 सेकेंड पर शुरू होगा. पूर्ण ग्रहण की समाप्ति 5 बजकर 32 मिनट 49 सेकेंड पर होगी, जबकि आंशिक ग्रहण शाम 6 बजकर 47 मिनट 15 सेकंड पर खत्म होगा. भारत में चंद्रोदय का समय शाम को है, इसलिए अंतिम आंशिक ग्रहण ही दिखाई देगा. मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी पूर्ण नहीं, बल्कि आंशिक चंद्र ग्रहण ही कुछ मिनटों के लिए देखा जा सकेगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके शहर में चंद्र ग्रहण कब नजर आएगा?
इंदौर-उज्जैन से भोपाल-ग्वालियर तक कब दिखेगा चंद्र ग्रहण?
खगोलीय गणना के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण इंदौर और उज्जैन में 6.30 बजे से 6.47 बजे तक नजर आएगा. वहीं, भोपाल में चंद्र ग्रहण 6.24 बजे और ग्वालियर में 6.19 बजे शुरू होगा. मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे पहले चंद्र ग्रहण नजर आएगा और यहां यह शाम 06.01 बजे शुरू हो जाएगा. एमपी के आलीराजपुर में सबसे अंत में आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 6 बजकर 47 मिनट पर खत्म होगा.
जानें आपके शहर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण?
|जिला
|समय (शाम)
|सिंगरौली
|6:01 बजे
|सीधी
|6:04 बजे
|अनूपपुर
|6:06 बजे
|शहडोल
|6:07 बजे
|रीवा
|6:07 बजे
|डिंडौरी
|6:09 बजे
|सतना
|6:09 बजे
|कटनी
|6:11 बजे
|पन्ना
|6:11 बजे
|मंडला
|6:12 बजे
|जबलपुर
|6:13 बजे
|दमोह
|6:13 बजे
|बालाघाट
|6:13 बजे
|उमरिया
|6:14 बजे
|भिंड
|6:14 बजे
|छतरपुर
|6:14 बजे
|सिवनी
|6:15 बजे
|नरसिंहपुर
|6:16 बजे
|टीकमगढ़
|6:18 बजे
|दतिया
|6:18 बजे
|सागर
|6:18 बजे
|छिंदवाड़ा
|6:18 बजे
|ग्वालियर
|6:19 बजे
|मुरैना
|6:20 बजे
|शिवपुरी
|6:21 बजे
|रायसेन
|6:22 बजे
|विदिशा
|6:22 बजे
|बैतूल
|6:22 बजे
|अशोकनगर
|6:22 बजे
|नर्मदापुरम
|6:23 बजे
|श्योपुर
|6:23 बजे
|पांढुर्णा
|6:23 बजे
|भोपाल
|6:24 बजे
|हरदा
|6:25 बजे
|सीहोर
|6:25 बजे
|शाजापुर
|6:28 बजे
|खंडवा
|6:29 बजे
|आगर मालवा
|6:29 बजे
|बुरहानपुर
|6:29 बजे
|उज्जैन
|6:30 बजे
|इंदौर
|6:30 बजे
|देवास
|6:30 बजे
|खरगोन
|6:33 बजे
|धार
|6:33 बजे
|रतलाम
|6:33 बजे
|मंदसौर
|6:33 बजे
|राजगढ़
|6:34 बजे
|बड़वानी
|6:35 बजे
|नीमच
|6:35 बजे
|झाबुआ
|6:36 बजे
|अलीराजपुर
|6:37 बजे
चंद्रग्रहण को कैसे देख सकते हैं?
सूर्य ग्रहण को देखने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) देखना पूरी तरह से सुरक्षित और एक शानदार अनुभव होता है. विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के अनुसार, चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है और इसके लिए किसी तरह के चश्मे की जरूरत नहीं होती. इससे आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. हालांकि, अगर आप चंद्र ग्रहण बेहतर और करीब से देखना चाहते हैं तो दूरबीन या टेलिस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको 'ब्लड मून' का रंग और भी स्पष्ट दिखाई देगा.