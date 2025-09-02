इंदौर के अस्पताल में चूहे के काटने से बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप में दो नर्स निलंबित

Indore MY Hospital: मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एमवाय अस्पताल में चूहे के काटने से इलाज के लिए भर्ती एक नवजात शिशु की मौत के बाद हंगामा मच गया है. बच्चे को चूहे ने काटा था जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इस लापरवाही को देखते हुए डीन ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने वाली दो नर्सों को निलंबित कर दिया.

एमवाय अस्पताल में चूहे के काटने से बच्चे की मौत

दरअसल, एमवाय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नवजात शिशुओं में से एक की मौत हो गई. बता दें कि बच्चा चूहे के काटने से घायल हुआ था. इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया का कहना है कि एक बच्चे को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. एमवाय अस्पताल के आईसीयू में दो बच्चों को चूहों ने काटा था, जिसमें से एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई.

दो नर्सों को किया गया निलंबित

वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाली दो नर्सों को निलंबित कर दिया है. दो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और संबंधित पेस्ट कंट्रोल टीम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. क्योंकि पूरा मामला काफी गंभीर है. जिसके बाद अस्पताल में सवाल उठ रहे हैं.

चूहे ने कुतर दिए थे दो नवजात शिशुओं के हाथ

जानकारी के मुताबिक, एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में दो नवजात शिशुओं के हाथ चूहों ने कुतर दिए थे. ये घटनाएं रविवार और सोमवार को हुईं. दोनों बच्चों को जन्म के तुरंत बाद एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था. उन्हें दो-तीन दिन पहले ही भर्ती किया गया था. रविवार को डॉक्टरों ने नवजात का इलाज शुरू कर दिया था. लेकिन फिर सोमवार को दूसरे बच्चे को चूहे ने काट लिया था, जिसके बाद तुरंत डॉक्टरों को इस बारे में जानकारी दी गई थी.