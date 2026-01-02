Advertisement
इंदौर दूषित पानी कांड पर एक्शन में सीएम, अपर आयुक्त तत्काल हटाए गए, कई अफसरों पर भी कार्रवाई

CM Mohan Yadav Update: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी मामले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी हैं. इस मामले में सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ गए हैं. उन्होंने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:59 PM IST
Indore Contaminated Water Update: इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों में जहरीला पानी पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हैं. गलियों में सन्नाटा पसरा है, घरों में डर का माहौल है और लोग पानी पीने से भी घबरा रहे हैं. इसी गंभीर हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा की और साफ संकेत दिया कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार सुबह मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंदौर दूषित पेयजल मामले की समीक्षा की. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि अपर मुख्य सचिव (नगरीय प्रशासन एवं विकास) की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई है. सीएम ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने का फैसला लिया गया है.
200 से ज्यादा लोग भर्ती
इसके अलावा, सीएम मोहन यादव ने यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम में जिन जरूरी पदों पर स्टाफ की कमी है, उन्हें तुरंत भरा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. दूसरी ओर, इंदौर में जहरीले पानी से बीमार हुए मरीजों का इलाज लगातार जारी है. अब तक करीब 200 से ज्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें 32 मरीज ICU में हैं. हालांकि 71 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी भी दी गई है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है.

प्रशासन को कड़ी फटकार
आगे सीएम मोहन यादव ने एक और पोस्ट में कहा कि इंदौर की घटना के बाद पूरे प्रदेश में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने सभी 16 नगर निगमों के महापौर, आयुक्त, जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेशभर में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की जा सके. वहीं, इस मामले में कोर्ट की सख्ती भी बढ़ गई है. हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है और अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट 

 

