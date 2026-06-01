PHOTOS: CM मोहन यादव ने फिर पेश की सादगी की मिसाल, ट्रेवलर में किया सफर; आम नागरिकों की तरह पहुंचे नाश्ते की दुकान

CM Mohan Yadav Simplicity: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सादगी और जनता के बीच अचानक पहुंच जाने वाले अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इसका एक और नजारा इंदौर में 31 मई की शाम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुरक्षा और प्रोटोकॉल को दरकिनार कर राजवाड़ा की सड़कों पर आम इंसान की तरह घूमते नजर आए. उन्होंने टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया और अपने चिर-परिचित अंदाज में अचानक अन्ना भैया के नाश्ते की दुकान पर पहुंचे. इतना ही नहीं सीएम मोहन यादव ने आम लोगों की तरह आम जनता के साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी. इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वो जनता के इतने चहेते क्यों हैं.

देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण

सीएम डॉ. मोहन यादव रविवार को इंदौर के राजवाड़ा पहुंचे और यहां उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के अचानक अन्ना भैया के नाश्ते की दुकान पर पहुंच गए. उन्होंने आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके साथ बैठे और नाश्ता कर चाय पी. इस दौरान उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई को लेकर और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत की. उनके इस अंदाज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

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नाश्ते और चाय का बिल खुद ही भरा

दूसरी ओर, सीएम डॉ. मोहन यादव ने स्थानीय व्यवसायियों और नागरिकों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. इस बातचीत के बाद उन्होंने नाश्ते और चाय का बिल खुद ही भरा. इधर, मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने बीच पाकर लोग उत्साहित हो गए. लोगों को उनका सहज और पारिवारिक व्यवहार अच्छा लगा. सीएम डॉ. मोहन यादव ने लोगों के बीच जाकर उनसे हाथ मिलाया. उन्होंने मासूम बच्चियों को दुलार किया. इस दौरान कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खींचने की भी कोशिश की.

सीएमम ने टेम्पो ट्रेवलर बस में किया सफर

सादगी और प्रशासनिक मितव्ययता (खर्चों में कमी) का एक और उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरे पर अपना लग्जरी गाड़ियों का काफिला छोड़ दिया. उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से लेकर राजवाड़ा तक का सफर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक टेम्पो ट्रैवलर बस में तय किया. इस सफर के दौरान मुख्यमंत्री ने चलती बस से ही सड़क किनारे खड़े नागरिकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही अधिकारियों के साथ इंदौर शहर के विकास से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा भी की.