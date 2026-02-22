एमपी के विश्वविद्यालयों में होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई, सीएम ने किया ऐलान, बोले- आस्था और पर्यटन का केंद्र बन रहा मध्य प्रदेश

MP Religious Tourism: इंदौर में सीएम मोहन यादव ने रविवार को अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत की. इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से आस्था और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन रहा है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. आगे बताया कि सरकार का फोकस यह है कि धार्मिक पर्यटन को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए और प्रदेश की पहचान देशभर में और मजबूत हो.

सीएम ने आगे कहा कि चित्रकूट, सलकनपुर, महाकाल और ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों को विकसित किया जा रहा है. यहां आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों के विकास से होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिल रहा है. सरकार की कोशिश है कि आस्था के साथ-साथ पर्यटन और रोजगार तीनों को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हों.

मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई

इतना ही नहीं सीएम ने यह भी घोषणा की कि धार्मिक पर्यटन को संगठित और पेशेवर बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में मंदिर प्रबंधन को एक विषय के रूप में शुरू किया जा रहा है. इस कोर्स में मंदिरों की प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन से जुड़े पहलुओं की पढ़ाई कराई जाएगी. उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने इस दिशा में पहल करते हुए डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं. इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

धार्मिक कॉरिडोर विकसित

वहीं सीएम ने आगे कहा कि मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि सही प्रबंधन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि उज्जैन के श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर प्रदेश के 13 प्रमुख तीर्थस्थलों पर धार्मिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं. साथ ही, महाकाल लोक परिसर में फाइबर की मूर्तियों की जगह पत्थर और धातु की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं. ये प्रतिमाएं उज्जैन में ही तैयार हो रही हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार मिल रहा है.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

