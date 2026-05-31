'40 हजार वोटों से हारने वाले मुकाबले की बात करते हैं...', सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला

CM Mohan Yadav On Congress: इंदौर में आयोजित बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव आक्रामक तेवर में नजर आए. उन्होंने बीजेपी के इतिहास, संगठन की ताकत और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर हमेशा से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और यहां की जनता ने लगातार कांग्रेस को नकारने का काम किया है.

वहीं सीएम ने कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज कांग्रेस मुकाबले की बात कर रही है, जबकि उसका नेता अपने क्षेत्र से करीब 40 हजार वोटों से चुनाव हार चुका है. उन्होंने कहा कि जो नेता अपना क्षेत्र और अपना बूथ तक नहीं संभाल पाया, वह पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने की बात कर रहा है.

सीएम का कांग्रेस पर तंज

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इंदौर में कांग्रेस की स्थिति यह है कि नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जनता ने उसे लगातार नकार दिया है. कांग्रेस के नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता उनके नेतृत्व और कार्यशैली दोनों को अस्वीकार कर चुकी है. इतना ही नहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, 40-40 हजार वोटों से हार जाए, अपने बूथ पर हार जाए और फिर भी मुकाबले की बात करे, यह कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है.

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कांग्रेस भ्रम फैला रही

वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी विचारधारा, संगठन और सेवा भाव के आधार पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस केवल आरोप-प्रत्यारोप और भ्रम फैलाने की राजनीति में लगी हुई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक कानून और देश के विकास से जुड़े फैसलों का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा आधार उसका समर्पित कार्यकर्ता है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के कारण ही भाजपा लगातार चुनावों में सफलता हासिल कर रही है.

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