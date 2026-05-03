MP को बड़ी सौगात, इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन, 2360 करोड़ से होगा तैयार

Indore Pithampur Economic Corridor: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 मई को इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (IPEC) के पहले चरण का भूमि पूजन किया. यह परियोजना प्रदेश में सड़क, उद्योग और शहरी विकास को तेज गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इसके जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमिपूजन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश को एक सशक्त औद्योगिक केंद्र और निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा. इस कार्यक्रम के दौरान इकोनॉमिक कॉरिडोर की क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक लघु फिल्म भी दिखाई गई.

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इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्दौर एयरपोर्ट के समीप स्थित सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से जोड़ते हुए एक सुव्यवस्थित औद्योगिक धुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके माध्यम से न केवल औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, परिवहन और बाजार तक पहुंच भी अधिक प्रभावी बनेगी. यह परियोजना इन्दौर क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स को एकीकृत कर निवेश के लिए एक संगठित और सक्षम वातावरण तैयार करेगी. इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर निवेश क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को एकीकृत कनेक्टिविटी प्राप्त होगी. इससे उत्पादन और वितरण तंत्र अधिक प्रभावी बनेगा और उद्योगों के लिए संचालन की प्रक्रिया सरल होगी. यह परियोजना प्रदेश में निवेश प्रवाह को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी.

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

परियोजना के अंतर्गत सुपर कॉरिडोर से पीथमपुर निवेश क्षेत्र तक लगभग 20.28 किलोमीटर लंबाई का मार्ग विकसित किया जा रहा है. लगभग 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में नियोजित विकास का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कुल 2360 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है. अधोसंरचना के तहत 75 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क तथा उसके दोनों ओर विकसित होने वाला बफर जोन इस कॉरिडोर को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार योग्य बनाएगा. यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-47 और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के बीच प्रभावी कनेक्टिविटी स्थापित करते हुए औद्योगिक परिवहन को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाएगा. साथ ही यह परियोजना इन्दौर क्षेत्र में संतुलित शहरीकरण और अधोसंरचना आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करेगी.

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