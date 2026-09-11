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MP में 20 साल बाद सड़कों पर दौड़ेगी अपनी सरकारी बस सेवा: 25 सितंबर से शुरू होगी 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना', CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान!

मध्य प्रदेश में दशकों से बंद पड़ी राज्य परिवहन बस सेवा को एक संजीवनी मिली है. इसी माह 25 सितंबर को प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा के शुभारंभ के साथ अनुपम सौगात मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 के दौरान इसका ऐलान किया.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 11, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:23 PM IST
MP में 20 साल बाद सड़कों पर दौड़ेगी अपनी सरकारी बस सेवा: 25 सितंबर से शुरू होगी 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना', CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान!

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