MP में 20 साल बाद सड़कों पर दौड़ेगी अपनी सरकारी बस सेवा: 25 सितंबर से शुरू होगी 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना', CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान!

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश में 14 सितंबर को गणेश जी का आगमन होने जा रहा है. स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश स्थापना के साथ देशवासियों को एकजुट करने का कार्य किया था. इसी माह 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है. उनके नेतृत्व में पहले गुजरात और अब भारत ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच से पूरा भारत गौरवान्वित है. प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले देश के इकलौते नेता हैं. उनके काम करने के तरीके से भारतीय सेनाएं सशक्त हुई हैं. हमारी सेना दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशभर से नक्सलवाद की समस्या खत्म हुई है. मध्यप्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला देश का पहला राज्य है. देश में सुशासन की बयार है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के दो शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो दौड़ रही है. हमारे एयरपोर्ट विश्वस्तरीय हो गए हैं. लोक जीवन में लोक परिवहन का विशेष महत्व है. आज से 250 साल पहले देवा अहिल्याबाई ने अपनी दूरदृष्टि सोच के साथ मालवा से लेकर काशी और सनातन संस्कृति के चारों धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह के प्रबंधन किए थे. इंदौर की धरती से उन्होंने अपने संकल्प को आगे बढ़ाया.