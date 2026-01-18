दिव्यांग की अपील पर सीएम मोहन का पसीजा दिल, पल भर में भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकट का कराया इंतजाम

MP CM Mohan Yadav News: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जनता के दिलों पर क्यों राज करते हैं? उनका मन जनता की एक आवाज पर पसीज जाता है. दरअसल, एक दिव्यांग ने प्रदेश के मुखिया से जब ये कहा कि उन्हें भारत-न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में हो रहे मैच को मैदान से लाइव देखना है, लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ये सुनते ही सीएम ने बिना कोई देर किए उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया. वहीं दिव्यांग ने सीएम से ये अपील वीडियो के माध्यम से की थी. इच्छा पूरी होने के बाद दिव्यांग ने सीएम मोहन यादव का भी धन्यवाद दिया.

बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड मैच लाइव देखने की अपील, उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के दिव्यांग अभिषेक सोनी ने की. उन्होंने इस अपील का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस बात की जानकारी जब सीएम को लगी, तो उन्होंने दिव्यांग की इच्छा पूरी करने में एक पल नहीं लगाया. अभिषेक सोनी ने वीडियो में कहा, 'मुख्यमंत्री जी प्रणाम, मेरा नाम अभिषेक सोनी है. मैं दिव्यांग हूं. मेरे मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है. मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगता है. मेरी इच्छा है कि मैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे वन-डे मैच को लाइव मैदान पर देख सकूं. लेकिन, किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पा रही है. आपसे निवेदन है कि मेरे लिए टिकट का प्रबंध करा दीजिए.'



टीम इंडिया की जर्सी में पहुंचा दिव्यांग

उज्जैन के दिव्यांग अभिषेक सोनी को जैसे ही टिकट मिला, वे टीम इंडिया की जर्सी में मैच देखने इंदौर पहुंचे. उन्होंने मैच के टिकट भी दिखाए. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इस टिकट के लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं. उनका आभार.

कई बार पेश की मानवता की मिसाल

बता दें, जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने कई बार मानवता की मिसाल पेश की है. उन्होंने एक आम आदमी की तरह जनता से व्यवहार किया है. सीएम मोहन यादव कभी यूपीआई पेमेंट कर आम खरीदे देखे जा सकते हैं, तो कहीं भी जनता के साथ चाय पीते देखे जा सकते हैं. एक बार वे भुट्टा खरीदने बाजार में उतर गए और बच्चे को दुलार किया. इस वाक्ये की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसी तरह एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास किसी मेरा आवास नहीं, बल्कि जनता का आवास है.

