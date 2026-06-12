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MP में राज्यसभा की सभी 3 सीटें जीतने पर गदगद CM मोहन यादव, कांग्रेस को दी ये नसीहत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि राज्यसभा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है. मुझे विश्वास है कि कांग्रेस भी अपनी पार्टी में व्याप्त आंतरिक मतभेदों और कलह का आत्ममंथन करेगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 12, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:28 AM IST
MP में राज्यसभा की सभी 3 सीटें जीतने पर गदगद CM मोहन यादव, कांग्रेस को दी ये नसीहत

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