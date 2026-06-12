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मध्य प्रदेश में तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कब्जा कर लिया है और बीजेपी के सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं. बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया था, जिन्हें रिटर्निग ऑफिसर ने गुरुवार (11 जून) को जीत का सर्टिफिकेट दिया. इस जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जाहिर की और इस जीत के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. सीएम मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल कृषि मंत्रियों, विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों से मुलाकात की.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने अतिथियों का देश के दिल मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्वागत किया और सभी के सम्मान में रात्रि भोज भी दिया.भोज के दौरान अतिथियों के स्वागत के साथ मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और पर्यटन वैभव को प्रदर्शित करने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित प्रस्तुतियों ने देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों का मन मोह लिया. सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों की विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया.
अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज मध्यप्रदेश शासन की ओर से हमने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने आए कृषि मंत्री एवं अन्य प्रतिनिधियों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम वैश्विक संबंधों को मजबूत करते हुए एक-दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे समय में, जब हमने इस वर्ष को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, कृषि मंत्रियों और विशेषज्ञों का यह महत्वपूर्ण सम्मेलन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है.
साझेदारी को सशक्त बनाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री करेंगे. हम भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के मार्गदर्शन में सभी सहभागी देशों के साथ सहयोग और समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं. हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और इसी भावना के साथ साझेदारी को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करते रहेंगे.
सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि राज्यसभा की तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीती थीं. यह हमारे लिए गौरव की बात है. लोकतंत्र में जनता का भरोसा सरकार पर होता है तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं. कांग्रेस में अंदरूनी कलह रही है. मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस अपना आत्म-मूल्यांकन करेगी.