सीएम डॉ. मोहन यादव ने अतिथियों का देश के दिल मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्वागत किया और सभी के सम्मान में रात्रि भोज भी दिया.भोज के दौरान अतिथियों के स्वागत के साथ मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और पर्यटन वैभव को प्रदर्शित करने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित प्रस्तुतियों ने देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों का मन मोह लिया. सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों की विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया.