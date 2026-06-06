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LAC देशों के निवेशकों को भाया मध्य प्रदेश, सीएम बोले- एमपी बनेगा निवेश का सबसे मजबूत हब

India-Latin America Trade Forum 2026: इंदौर में आयोजित इंडिया-लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम-2026 में 15 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बताते हुए व्यापार, उद्योग, ग्रीन एनर्जी और फार्मा क्षेत्र में बारे में जानकारी दी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:00 PM IST
LAC देशों के निवेशकों को भाया मध्य प्रदेश, सीएम बोले- एमपी बनेगा निवेश का सबसे मजबूत हब
Image Credit: India-Latin America Trade Forum 2026

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