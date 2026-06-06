LAC देशों के निवेशकों को भाया मध्य प्रदेश, सीएम बोले- एमपी बनेगा निवेश का सबसे मजबूत हब

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बदलते दौर में व्यापार और निवेश के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं. मां अहिल्या की नगरी इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार है. लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने अपने सुशासन और नेतृत्व क्षमता के बल पर मालवा को नई पहचान दिलवाई थी. आदि काल से मालवा यानी माल वालों की नगरी के नाम से पहचान रखती थी. उन्होंने कहा कि यहां उन्नत व्यापार और व्यवसाय की सुगमता के व्यवस्था थी. पहले यहां सिल्क मार्ग से दुनियाभर में व्यापार होता था. भारत और लैटिन अमेरिका की परंपराओं में नजदीकियां दिखाई पड़ती हैं. हमारे उत्सवों का उल्लास, संगीत के प्रति हमारा अनुराग और जनजातीय कलाओं की जीवंतता से भारत और लैटिन अमेरिका के जीवन मूल्य और संस्कार एक समान हैं. सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को भारत-लैटिन अमेरिका और कैरिबियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की मेजबानी का अवसर मिलना प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए प्रसन्नता का विषय है. यह आयोजन नई आर्थिक संभावनाओं का सेतु बनेगा.



देशों को एमपी पर अटूट भरोसा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश और दुनिया में फूड बास्केट के तौर पर जाना जाता है. मध्य प्रदेश और ग्वाटेमाला के बीच खेती और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मजबूत साझेदारी बन सकती है. इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी. लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों के साथ निरंतर बढ़ता व्यापार और निर्यात इन देशों का मध्य प्रदेश पर अटूट भरोसे का प्रमाण है. जैव संपदा, खनिज संपदा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मध्य प्रदेश पर ईश्वर की बड़ी कृपा है. पेरू के साथ इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है. मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है. राज्य सरकार की स्थिर और पारदर्शी नीतियों के बल पर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है. प्रधानमंत्री मोदी के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के संकल्प के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त लैंड बैंक है और मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का प्रमुख हब बन चुका है.