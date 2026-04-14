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'विकास के पथ पर दौड़ रहा है देश...', इंदौर में बोले CM मोहन यादव, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हुए शामिल

Nari Shakti Sammelan Indor: इंदौर में नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से महिलाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:38 PM IST
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'विकास के पथ पर दौड़ रहा है देश...', इंदौर में बोले CM मोहन यादव, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हुए शामिल

Nari Shakti Sammelan Indor: इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित लगा मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विरसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार महिलाओं के हित में फैसले ले रहे हैं, जिससे न केवल उन्हें अधिकार मिल रहे हैं, बल्कि वे सशक्त भी हो रही हैं. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 21वीं सदी के सबसे अहम फैसलों में से एक है और इसके लागू होने से महिलाओं के सशक्तिकरण की गति और तेज होगी.

CM ने महिलाओं को किया संबोधित
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण और मां यशोदा के मातृत्व प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण बताया साथ ही उन्होंने मंच से इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई और राजस्थान की पन्नाधाय को याद किया. इतना ही नहीं उन्होंने मंच से कहा की नारी सदैव पूजनीय है और नारियों का सदैव योगदान रहा है. उन्होंने मंच से तीन तलाक को लेकर भी कहा कि  सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाकर महिलाओं के हित में एक नया इतिहास रचा.

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कांग्रेस पर साधा निशाना 
वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से वंदे मातरम गीत को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा की वंदे मातरम का  अपमान किया गया, लेकिन कांग्रेस  अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए वंदे मातरम सम्माननीय है. वहीं उन्होंने कहा कि यहां कई मुस्लिम बहने बैठी है सबका सम्मान है और सभी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं. ऐसे में न जाने कांग्रेस को क्या हो गया है? जैसी करनी वैसी भरनी जैसा कांग्रेस करेगी वैसा ही भरेगी.

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