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इंदौर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सड़क, स्विमिंग पूल ...14-D थिएटर तक, CM मोहन यादव देंगे 4 बड़ी सौगात

16 अगस्त को इंदौर को विकास और सुविधाओं से जुड़ी चार बड़ी सौगातें मिलने वाली है. मुख्यमंत्री मोहन यादव शहर में कनेक्टिविटी, विरासत, खेल और मनोरंजन से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे.

Written ByPooja
Published: Aug 16, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:47 AM IST
इंदौर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सड़क, स्विमिंग पूल ...14-D थिएटर तक, CM मोहन यादव देंगे 4 बड़ी सौगात

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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