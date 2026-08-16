इंदौर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सड़क, स्विमिंग पूल ...14-D थिएटर तक, CM मोहन यादव देंगे 4 बड़ी सौगात

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इंदौर के विकास के लिहाज से 16 अगस्त का दिन खास होने जा रहा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव एक ही दिन में शहर को चार बड़ी सौगातें देंगे. इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी, विरासत, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में इंदौर को नई सुविधाएं मिलेंगी. इंदौर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सेलिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में पुरस्कार वितरित करेंगे.
मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे. वहां से वे इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 2:15 बजे तक इंदौर पहुंचेंगे. इंदौर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे कमला नेहरू जूलॉजिकल म्यूजियम जाएंगे. मुख्यमंत्री चिड़ियाघर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां 14D सिनेमा थिएटर का उद्घाटन करेंगे. इस थिएटर में आने वाले लोग वर्चुअल जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे. यह सुविधा इंदौर आने वाले बच्चों और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगी.
करोड़ों की लागत से 14D सिनेमा थिएटर हुआ है तैयार
चिड़ियाघर में लगभग 4 से 4.5 करोड़ की लागत से एक 14-D वर्चुअल जंगल सफारी और थिएटर बनाया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे और यह सुविधा 16 अगस्त को आम जनता के लिए खुल जाएगी.
इस वर्चुअल सफारी में 14 तरह के इफेक्ट्स होंगे. जब स्क्रीन पर बारिश दिखेगी, तो दर्शकों को पानी की बूंदें महसूस होंगी. साथ ही, स्क्रीन पर दिख रहे दृश्यों के साथ-साथ सीटें भी हिलेंगी और वाइब्रेट करेंगी. दूसरे शब्दों में दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों का असर अपने आस-पास महसूस होगा, जिससे उन्हें सचमुच जंगल के बीच होने का एहसास होगा. थिएटर में लगाई गई वॉटरप्रूफ स्क्रीन दक्षिण कोरिया से मंगवाई गई है.
नए स्विमिंग पूल का होगा उद्घाटन
इसके साथ ही, शहर के लोगों को खेल और फिटनेस की सुविधाएं देने के लिए नेहरू पार्क में बने नए स्विमिंग पूल का भी इसी दिन उद्घाटन किया जाएगा. इससे शहर में एक और आधुनिक स्विमिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. वहीं, पश्चिमी इलाके की लगभग चार दशकों से लंबित मांग जल्द ही पूरी होने वाली है. अन्नपूर्णा रोड को रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़क के शुरू होने से हजारों लोगों को आने-जाने में सीधी और सुविधाजनक सुविधा मिलेगी.
विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे सीएम
इसके बाद, मुख्यमंत्री दशहरा मैदान पहुंचेंगे. वहां वे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के स्थापना के लिए भूमिपूजन करेंगे. यह प्रतिमा इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी की याद को संजोने के लिए लगाई जा रही है. इसके बाद, मुख्यमंत्री अटल पथ का दौरा करेंगे. अटल पथ पर वे विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे.
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