इंदौर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सड़क, स्विमिंग पूल ...14-D थिएटर तक, CM मोहन यादव देंगे 4 बड़ी सौगात

करोड़ों की लागत से 14D सिनेमा थिएटर हुआ है तैयार

चिड़ियाघर में लगभग 4 से 4.5 करोड़ की लागत से एक 14-D वर्चुअल जंगल सफारी और थिएटर बनाया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे और यह सुविधा 16 अगस्त को आम जनता के लिए खुल जाएगी.

इस वर्चुअल सफारी में 14 तरह के इफेक्ट्स होंगे. जब स्क्रीन पर बारिश दिखेगी, तो दर्शकों को पानी की बूंदें महसूस होंगी. साथ ही, स्क्रीन पर दिख रहे दृश्यों के साथ-साथ सीटें भी हिलेंगी और वाइब्रेट करेंगी. दूसरे शब्दों में दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों का असर अपने आस-पास महसूस होगा, जिससे उन्हें सचमुच जंगल के बीच होने का एहसास होगा. थिएटर में लगाई गई वॉटरप्रूफ स्क्रीन दक्षिण कोरिया से मंगवाई गई है.