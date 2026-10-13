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इंदौर में सजेगा शहरी विकास का बड़ा मंच, 28 अक्टूबर को 'अर्बन कॉन्क्लेव-2026' का होगा भव्य आयोजन; CM मोहन करेंगे शिरकत

मध्य प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई पहल करने जा रहे हैं. उनके नेतृत्व में 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 13, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:01 PM IST
इंदौर में सजेगा शहरी विकास का बड़ा मंच, 28 अक्टूबर को 'अर्बन कॉन्क्लेव-2026' का होगा भव्य आयोजन; CM मोहन करेंगे शिरकत

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