इंदौर हादसे के घायलों से मिले सीएम मोहन, 15 को मारी थी टक्कर, घटना में तीसरी मौत
इंदौर

इंदौर हादसे के घायलों से मिले सीएम मोहन, 15 को मारी थी टक्कर, घटना में तीसरी मौत

Indore Accident Update: सीएम मोहन यादव ने इंदौर पहुंचकर सोमवार को हुए एक्सीडेंट के घायलों से मुलाकात की है, सोमवार को हुए इस हादसे में तीसरे घायल की भी मौत हो गई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:54 PM IST
सीएम मोहन ने इंदौर हादसे के घायलों से की मुलाकात
सीएम मोहन ने इंदौर हादसे के घायलों से की मुलाकात

Indore News: इंदौर में सोमवार की शाम एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सीधे लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 15 लोग घायल हुए थे, दो लोगों की सोमवार को ही मौत हो गई थी, जबकि एक और घायल की मंगलवार को मौत हो गई. घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने खुद इंदौर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है और पूरे मामले की जानकारी ली है. क्योंकि बेकाबू ट्रक ने इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर कई वाहनों में टक्कर मारी थी और कई लोगों को कुचल दिया था. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई थी. फिलहाल घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. 

सीएम पहुंचे इंदौर 

सीएम मोहन यादव ने घायलों का हाल जानने गीतांजलि अस्पताल और अन्य मेडिकल सेंटर्स का दौरा किया, उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा को निर्देश दिए कि किसी भी घायल के इलाज में कोई कमी न आए, सीएम ने पीड़ितों संदीप बिजवा और अनिल नामदेव से भी बातचीत की है. वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा, 'सुशासन की व्यवस्था में कभी-कभी ऐसी घटनाएं पीड़ादायक होती हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों' सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से भी मामले पर नजर बनाए रखने को कहा है. 

इंदौर में हुई थी घटना 

इंदौर शहर के एयरपोर्ट रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने अचानक रफ्तार पकड़ी और कई वाहनों को कुचलते हुए आगे बढ़ता गया, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक की चपेट में आए लगभग 15 लोग घायल हुए, हादसे के दौरान ट्रक में आग भी लग गई, शुरुआती अफवाह थी कि गुस्साई भीड़ ने ट्रक को जलाया, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ट्रक के नीचे फंसी बाइक में ब्लास्ट होने से आग लगी. वहीं इस घटना में मृत लोगों की भी पहचान हो गई है. हादसे में इंदौर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक कैलाशचंद्र जोशी और वैशाली नगर निवासी प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेश खतवासे नामक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 

ये भी पढ़ेंः पुलिस की लापरवाही या ड्राइवर की गलती, इंदौर में ट्रक ने 15 लोगों को कैसे रौंदा?

एक परिवार के 4 सदस्य घायल 

वहीं घायलों की संख्या फिलहाल 12 है, जिनमें एक ही परिवार के चार लोग भी शामिल हैं. अशोक गोपलानी, काजल देवी, अंकिता डूडानी और संवेद डूडानी, एक ही परिवार के हैं, सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में भी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं. 

पुलिस जांच में सामने आया कि ट्रक जैन ट्रांसपोर्ट का था और सांवेर रोड से गत्ते लेकर निकला था, उसे पोलो ग्राउंड पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर रास्ता भटककर नो एंट्री जोन में एयरपोर्ट रोड की तरफ चला आया. कालानी नगर में पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ट्रक को तेज गति में भगाकर ले गया, जिससे यह भयावह हादसा हो गया. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा; मौत की खबर

