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VIP कल्चर को टाटा! काफिला छोड़ मंत्रियों-सांसदों के साथ बस में सवार हुए CM मोहन यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर मितव्ययता और सादगी का संदेश दिया. उन्होंने 28 मई को इंदौर से उज्जैन काफिला त्याग दिया और एक बस से यात्रा की. उनके साथ मंत्री और सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि भी थे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 28, 2026, 06:57 PM IST
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VIP कल्चर को टाटा! काफिला छोड़ मंत्रियों-सांसदों के साथ बस में सवार हुए CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद वो लगातार प्रशासनिक खर्चों में संयम और संसाधनों के संतुलित उपयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं. पहले सीएम मोहन यादव ने अपने कारकेड को छोटा किया, फिर दिल्ली यात्रा के दौरान मेट्रो में सफर करते देखे गए और फिर सिंगरौली में भी टूरिस्ट बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचे. अब उन्होंने एक और मिसाल पेश की है और 28 मई को इंदौर से उज्जैन की यात्रा के दौरा काफिला त्याग दिया. इस दौरान मोहन यादव ने एक बस से यात्रा की. उनके साथ मंत्री और सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि भी थे. इस मौके पर उन्होंने जनता से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर चलने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मितव्ययता का संदेश दिया गया है. आज मैं स्वयं भी एक लोकल वाहन से इंदौर से उज्जैन जा रहा हूं. मेरे साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शकर लालवानी, जिलाध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी यात्रा कर रहे हैं. हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान वैश्विक संकट में हमारे सभी संसाधनों का मितव्ययता से उपयोग करें. यही आज के लिए जरूरी है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह पहल सादगीपूर्ण प्रशासन, ईंधन बचत और अनावश्यक खर्चों में कमी की दिशा में एक सकारात्मक संदेश है.

सिंगरौली में भी दिया था संदेश

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गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भी सीएम डॉ. मोहन यादव सिंगरौली जिले के प्रवास के दौरान टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे. इस दौरान भी काफिला उनके साथ नहीं था. यहां उन्होंने संदेश दिया था कि किसी जनप्रतिनिधि की पहचान प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि जनता का प्रेम और उसकी सेवा है.

दिल्ली में मेट्रो से पहुंचे एयरपोर्ट

पीएम मोदी की अपील के मद्देनजर सीएम डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में दिल्ली यात्रा के दौरान आम आदमी की तरह नई दिल्ली में कारकेड की जगह मेट्रो ट्रेन से सफर किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने जनता से संवाद भी किया और सह यात्रियों से उनके विचारों को जाना. सीएम डॉ. मोहन यादव वो सब उपाय कर रहे हैं, जिससे देश के लिए डॉलर बचे और देश की विदेश पर निर्भरता कम हो. उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सबको पालन करना चाहिए. यह देश हित में है. देश को मजबूत स्थिति में लाना है तो जीवन पद्धति में अनुशासन और परिवर्तन लाना पड़ेगा

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