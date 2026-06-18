मध्य प्रदेश के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन एक बेहद आत्मीय और मनमोहक तस्वीर देखने को मिली, जब 'प्रवेशोत्सव' कार्यक्रम के दूसरे चरण के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अचानक इंदौर के शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंच गए. स्कूल के पहले दिन जब सीएम मोहन यादव खुद छात्राओं के बीच पहुंचे, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदला-बदला और उत्साह से भरा नजर आया. मुख्यमंत्री ने न सिर्फ क्लासरूम और लैब में जाकर बच्चियों से आत्मीय संवाद किया, बल्कि पिता तुल्य स्नेह दिखाते हुए किसी छात्रा को दुलारा तो किसी के सिर पर हाथ रखकर उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया. मुख्यमंत्री के इस अनूठे और सहज अंदाज ने स्कूल के पहले दिन को इन छात्राओं के लिए हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया.