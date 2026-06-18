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स्कूल का पहला दिन, छात्राओं के बीच पहुंचे CM मोहन यादव, किसी से किया दुलार तो किसी के सिर पर रखा हाथ!

मध्य प्रदेश के स्कूलों में 18 जून से चहल-पहल बढ़ गई और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद भी किया. छात्राओं से दुलार किया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 18, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:16 PM IST
स्कूल का पहला दिन, छात्राओं के बीच पहुंचे CM मोहन यादव, किसी से किया दुलार तो किसी के सिर पर रखा हाथ!

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स्कूल का पहला दिन, छात्राओं के बीच CM मोहन, किसी से दुलार तो किसी के सिर पर रखा हाथ
Mohan Yadav5 min ago
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