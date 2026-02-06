दालों पर टैक्स हटाने, किसानों को बोनस देने पर विचार... CM मोहन यादव ने किया ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध और दलहलन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए सरकार की तरफ मसूर और उड़द उत्पादन को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही बोनस देने की योजना तैयार की जाएगी. इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने तुअर से मंडी टैक्स हटाया है, इससे दाल मिल उद्योग को लाभ मिलेगा. उड़द और मसूर पर भी राहत देने का विचार किया जा रहा है. ये बातें सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोशिएशन के ग्रेन-एक्स प्रदर्शनी के अंतर्गत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

दैनिक जीवन में दालों का विशेष महत्व...

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारे दैनिक जीवन में दालों का विशेष महत्व है. मूंग और मसूर की दालों पर मुहावरे बन गए. दालों से हमें प्रोटीन मिलता है. यह गर्व का विषय है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है. शाकाहारी संस्कृति में दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा स्त्रोत हैं. मध्यप्रदेश देश का फूड बास्केट बन चुका है. राज्य सरकार जमीन हो या मशीन हर स्तर पर किसानों और व्यापारियों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है. किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार ने तुअर से मंडी टैक्स हटाया है, इससे दाल मिल उद्योग को लाभ मिलेगा. उड़द और मसूर पर भी राहत देने का विचार किया जा रहा है.

किसानों को बोनस देने की योजना की जाएगी तैयार...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में दूध और दलहलन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में मसूर और उड़द उत्पादन को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही इनके लिए बोनस देने की योजना तैयार की जाएगी. इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जा रहा है. इससे किसानों सहित उद्यमियों को भी लाभ होगा, इंदौर में उद्योग-व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी. मध्यप्रदेश देश के मध्य में है, यहां से रोड, रेल और हवाई हर तरह की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है. प्रदेश में एयरकार्गों के विकास की दिशा में प्रयास जारी हैं, जिससे व्यापार व्यावसाय विस्तार को गति मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दाल मिल से संबंधित उद्यमियों, मशीन निर्माताओं, निर्यातकों, व्यापारियों, कृषकों, आदि के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की कार्यशाला शीघ्र ही भोपाल में आयोजित की जाएगी.

पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की एक अगल छवि...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की एक अगल छवि बनी है. भारत के बजट के आधार पर दुनिया अपनी नीतियां तय करती है. अब समय बदल चुका है. भारत सरकार पर किसी टैरिफ का असर नहीं पड़ता है. प्रधानमंत्री मोदी के लिए अन्नदाता किसान की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसानों के हितों के साथ सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार श्रेणियों- गरीब, अन्नदाता (किसान), युवा और नारी में देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने का लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है. हमने किसान कल्याण के लिए आगामी 5 वर्षों का रोडमैप तैयार किया है. सबको प्रोत्साहन देते हुए 5 साल में राज्य के बजट को 15 प्रतिशत की वृद्धि दर के हिसाब से दोगुना करने का संकल्प लिया है.

सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाएगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाएगी. इसी उद्देश्य से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है. साथ ही जिलों में फूड पार्क और नई अनाज मंडियां शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है. उद्योगपतियों को फूड पार्क विकसित करने के लिए भी राज्य सरकार सभी सुविधाएं देगी.