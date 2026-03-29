CM मोहन इंदौर को देंगे बड़ी सौगात, नर्मदा पेयजल के चौथे चरण का होगा शुभारंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा नया आयाम

Indore News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 29 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर रहेंगे. उनका मुख्य कार्यक्रम शहर के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका केंद्र बिंदु 'संकल्प से समाधान' अभियान है. इस कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में इंदौर के कलेक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा और व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रहें.

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विकास कामों की सौगात

इस दौरे के दौरान वे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे. साथ ही शहर को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे. इस दौरे का मुख्य आकर्षण आने वाले दशकों के लिए इंदौर की पेयजल आपूर्ति को सुरक्षित करना है. मुख्यमंत्री नर्मदा पेयजल परियोजना के चौथे चरण के लिए औपचारिक भूमि पूजन करेंगे. इसके अलावा, केंद्र सरकार की AMRUT 2.0 योजना के तहत नगर निगम द्वारा प्रस्तावित विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी. इन पहलों का उद्देश्य इंदौर की बढ़ती आबादी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शहर के जल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और उसे तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है.

शहर को 400 MLD अतिरिक्त पानी की आपूर्ति

इन परियोजनाओं के माध्यम से इंदौर शहर को 400 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) अतिरिक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी. यह पहल केवल बुनियादी ढांचे के विकास का मामला नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयास है जिसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है. इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री वहां मौजूद हजारों लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र और वित्तीय लाभ वितरित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रशासन की पहुंच कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हो. इन परियोजनाओं के माध्यम से इंदौर की जल व्यवस्था को आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा.

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