/CM मोहन यादव इंदौर में करेंगे इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ, AI और साइबर सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

मध्य प्रदेश को आईटी और हाई-टेक क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में 3 लाख 30 हजार वर्गफीट में फैले नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक (SDB-2) का शुभारंभ करेंगे. इस अत्याधुनिक केंद्र के शुरू होने से प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही आईटी सेक्टर में स्थानीय युवाओं के लिए उच्च-स्तरीय रोजगार और कौशल विकास के नए दरवाजे खुलेंगे.