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CM मोहन यादव इंदौर में करेंगे इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ, AI और साइबर सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 सितंबर को इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक-2 (SDB-2) का शुभारंभ करेंगे. यह ब्लॉक 3 लाख 30 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है जो प्रदेश में उन्नत तकनीकी क्षमताओं तथा रोजगारपरक टैलेंट इको सिस्टम को और सशक्त करेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 16, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:50 PM IST
CM मोहन यादव इंदौर में करेंगे इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ, AI और साइबर सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

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