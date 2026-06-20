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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के साथ उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) सूबे की प्रगति का नया और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बनने जा रहा है. सरकार ने विकास की पारंपरिक अवधारणा को बदलते हुए बड़े शहरों की तरक्की को सीधे गांवों और तहसीलों से जोड़ने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है. यही वजह है कि इस रीजन का दायरा 6 बार बढ़ाकर अब 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है. इस महाप्लान के तहत इंदौर और उज्जैन के साथ देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जैसे 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव सीधे तौर पर हाईटेक रूप से विकसित किए जाएंगे, जिससे मालवा अंचल की लगभग सवा करोड़ आबादी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा.
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा मालवा: 5 लाख युवाओं को रोजगार
इस पूरी योजना का सबसे मजबूत स्तंभ इसका आर्थिक और औद्योगिक खाका है. मालवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है.
विशाल औद्योगिक लैंड बैंक: प्रोजेक्ट के पास 13,500 हेक्टेयर से अधिक का विशाल लैंड बैंक और 14 नए प्रस्तावित औद्योगिक पार्क हैं.
5 लाख नौकरियां: इस बड़ी औद्योगिक क्रांति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए 5 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होने का अनुमान है.
शहरों का विशेष रोल: पीथमपुर को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और उन्नत इंजीनियरिंग के गढ़ के रूप में तैयार किया जा रहा है, जबकि उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी 'एंकर सिटी' बनेगी. वहीं, रतलाम को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ट्रेड नोड बनाकर सीधे एक्सपोर्ट हब के रूप में नई वैश्विक पहचान दी जा रही है.
'60 मिनट एक्सेस' कनेक्टिविटी विजन: 1 घंटे में पूरा रीजन कवर
इस महाप्लान की सफलता की सबसे बड़ी रीढ़ इसका कनेक्टिविटी मॉडल है. सरकार पूरे 16,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में '60 मिनट की पहुंच' सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है.
इसके लिए इंदौर-उज्जैन के बीच बन रहा 'ग्रीनफील्ड कॉरिडोर' और इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स मील का पत्थर साबित होंगे. इसके साथ ही उज्जैन-इंदौर मेट्रो विस्तार योजना के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मजबूत किया जाएगा कि आम नागरिक महज 1 घंटे के भीतर मुख्य आर्थिक केंद्रों तक पहुंच सकें. यह पूरा रीजन सीधे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, जिससे यहां की फैक्ट्रियों में बना सामान कुछ ही घंटों में सीधे देश के प्रमुख बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा.
देश का पहला अनूठा लैंड पूलिंग मॉडल: विकास में पार्टनर बनेंगे किसान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण की नींव रखकर मध्य प्रदेश में भू-अधिग्रहण की नई मिसाल पेश की है. यह देश का ऐसा पहला अनूठा 'लैंड पूलिंग मॉडल' है, जहां प्रभावित 17 गांवों के किसानों को उनकी 60% विकसित जमीन वापस दी जाएगी. इससे किसान केवल अपनी जमीन गंवाने वाले नहीं, बल्कि उस जमीन पर होने वाले औद्योगिक विकास के सीधे भागीदार और मुनाफेदार बनेंगे. इस 'मल्टी-नोडल नेटवर्क' रणनीति से देवास, धार, मक्सी और शाजापुर जैसे शहरों को भी ग्रोथ नोड्स के रूप में उभारा जा रहा है, ताकि इंदौर जैसे महानगर पर आबादी और संसाधनों का दबाव कम किया जा सके.
प्रकृति के साथ प्रगति: 'ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट' नीति
औद्योगिक दौड़ में पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सरकार 'ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट' पॉलिसी लेकर आई है. यहाँ 'ब्लू' का मतलब जल क्षेत्र (नर्मदा नदी व अन्य जल निकाय) और 'ग्रीन' का मतलब वन क्षेत्र से है. इन संवेदनशील क्षेत्रों के पास किसी भी प्रकार के निर्माण पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा और बड़े पैमाने पर प्लांटेशन को अनिवार्य किया गया है. सभी नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स 'कार्बन न्यूट्रल' होंगे और वहां 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' प्रणाली लागू होगी ताकि फैक्ट्रियों का दूषित पानी पवित्र नदियों में न मिल पाए. ये उद्योग अपनी बिजली की जरूरतें भी सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से पूरी करेंगे.
विरासत भी, विकास भी: जीडीपी में 10% योगदान का लक्ष्य
मालवा का यह विकास सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक पर्यटन से भी जुड़ा है. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 10 फीसदी किया जाए. अकेले साल 2023 में उज्जैन में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे. इसे देखते हुए प्रशासन उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को एक 'लक्जरी टूरिज्म सर्किट' के रूप में आपस में जोड़ रहा है. इसमें रूरल टूरिज्म, नर्मदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हेरिटेज होटल्स का बड़ा नेटवर्क शामिल होगा, जो रोजगार के नए द्वार खोलेगा.
डेटा-ड्रिवन प्रो-एक्टिव प्लानिंग से बदलेंगे नियम
शहरी नियोजन की पुरानी और पारंपरिक बाधाओं को खत्म करने के लिए सरकार 'मध्यप्रदेश महानगरीय क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025' लागू कर चुकी है. अब शहरों और कस्बों का विस्तार किसी कागजी अनुमान पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक डेटा और जियोस्पेशियल टूल्स के आधार पर होगा. इसके लिए एक शक्तिशाली 'मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी' का गठन किया जा रहा है, जिसके पास पूरे क्षेत्र की योजना बनाने और उसे वैधानिक रूप से लागू करने का सर्वोच्च अधिकार होगा. यह अथॉरिटी आने वाले 20 से 50 वर्षों की संभावित आबादी और ट्रैफिक की जरूरतों का पहले से आकलन कर एडवांस में बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, जिससे भविष्य में अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी.