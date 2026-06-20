मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के साथ उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) सूबे की प्रगति का नया और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बनने जा रहा है. सरकार ने विकास की पारंपरिक अवधारणा को बदलते हुए बड़े शहरों की तरक्की को सीधे गांवों और तहसीलों से जोड़ने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है. यही वजह है कि इस रीजन का दायरा 6 बार बढ़ाकर अब 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है. इस महाप्लान के तहत इंदौर और उज्जैन के साथ देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जैसे 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव सीधे तौर पर हाईटेक रूप से विकसित किए जाएंगे, जिससे मालवा अंचल की लगभग सवा करोड़ आबादी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा.