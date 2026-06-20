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MP के 6 जिलों और 2781 गांवों की बदलेगी सूरत, सवा करोड़ आबादी, 16000 sqkm का दायरा और सिर्फ 1 घंटे का सफर; जानें CM मोहन यादव के UIMR विजन में क्या है खास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के साथ UIMR मध्यप्रदेश की प्रगति का नया प्रवेश द्वार बनने जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इंदौर के साथ उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जैसे 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव तेजी से डेवलप होंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 20, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:33 PM IST
MP के 6 जिलों और 2781 गांवों की बदलेगी सूरत, सवा करोड़ आबादी, 16000 sqkm का दायरा और सिर्फ 1 घंटे का सफर; जानें CM मोहन यादव के UIMR विजन में क्या है खास

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MP के 6 जिलों और 2781 गांवों की बदलेगी सूरत, CM मोहन के UIMR विजन में क्या है खास
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