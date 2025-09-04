60 करोड़ की लागत से 50 नई ई-बसों की सौगात, CM मोहन ने दिखाई हरी झंडी; इंदौर-उज्जैन मेट्रो का भी दिया संकेत

MP News: इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश को 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को बड़ी सौगात दी है. साथ ही इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन तक मेट्रो संचालन और इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन की शुरूआत के ओर भी इशारा किया है.
MP 50 new E Buses: मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब नई चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आने वाली हैं. सीएम यादव ने हरि झंडी दिखाते हुए राज्य में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को बड़ी सौगात दी है. सीएम यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया. ये इलेक्ट्रिक बसें मध्य प्रदेश के विभिन्न रुट्स पर दौड़ती नजर आएंगी जिससे पर्यावरण के साथ-साथ शहरवासियों को भी लाभ मिलेगा.
एमपी में दौड़ेगी नई ई-बसें
एमपी में यातायात को सुगम बनाने और शहरवासियों को सुविधा प्रदान करते हुए एमपी में 50 इलेक्ट्रिक बसों को रोड पर उतारा गया है. इन बसों के संचालन से आधुनिक परिवहन सुविधा का विस्तार होगा साथ ही बसों से निकलने वाले धुंए से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाव होगा. इन 50 बसों की लागत 60 करोड़ रुपए है जो शहर के परिवहन व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी.
इतने किमी का सफर होगा तय
रिपोर्ट की माने तो एक बस की कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपए है. ये बसें सिंगल चार्ज और ऑपर्च्युनिटी चार्ज की सुविधा से लैस है और रोजाना 180 किमी तक इंदौर की सड़कों पर दौड़ते नजर आ सकती हैं. वहीं इन बसों का संचालन नेट कॉस्ट मॉडल पर किया जा रहा है.
सीएम यादव ने इन बिंदुओं पर कही बात
कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव ने इंदौर में साफ-सफाई के काम को लेकर काफी सरहाना की. उन्होंने सफाईकर्मियों को सम्मानित कर उनके साथ खाना खाया और जनता से अपील कि की सभी स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग करें ताकि शहर लगातार अपनी उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक पहुंच सके. साथ ही लगातार 8वीं बार स्वच्छता में नंबर-वन बने रहे इंदौर के बारे में भी जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन तक मेट्रो संचालन के दिशा में भी संकेत किया. रिपोर्ट: तुषार कंछल, इंदौर
