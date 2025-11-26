मालामाल होंगे MP के किसान, 253 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे सीएम मोहन, भावांतर योजना का मिलेगा बड़ा फायदा

MP Bhavantar Yojana Update: मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव आज भावांतर योजना के तहत 1 लाख 52 लाख किसानों के खातों में 253 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. इसके लिए आज इंदौर के देपालपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे. जिनसे सीएम संवाद करेंगे.
MP Bhawanter Yojana: मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भावांतर योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 1 लाख 52 हजार किसानों के खातों 253 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे. यह पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी, ताकि फसलों के भाव अंतर की भरपाई मिलेगी. इससे पहले देवास में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने 13 नवंबर को 1 लाख 33 हजार किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि अंतरित कर चुके हैं.
बुधवार को इंदौर के देपालपुर विधानसभा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे. सीएम सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल गौतमपुरा पहुंचेगे. कार्यक्रम दोपहर 1 बजे शुरू होगा. जिसमें करीब 10 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे. जिनसे सीएम संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम में मालवांचल क्षेत्र के किसानों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है.
कार्यक्रम स्थल पर लगाई जाएगी प्रदर्शनी
वहीं, कार्यक्रम स्थल पर कृषि से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. भावांतर योजना के अनुसार कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार में मिलने वाले मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है. इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
CM मोहन करेंगे रोड शो
इंदौर जिले के देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां रोड शो करते हुए किसानों और स्थानीय लोगों का अभिवादन करेंगे. जिसके बाद सीएम किसानों से संवाद करेगे और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भावंतर योजना और किसानों के अन्य फसलों की जानकारी देंगे.
4282 रुपए सोयाबीन का मॉडल रेट हुया तय
7 नवंबर से 24 नवंबर के बीच सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली. 7 नवंबर को जहां पहला मॉडल रेट 4020 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 24 नवंबर तक बढ़कर 4282 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया. इस अवधि में रेट में कुल वृद्धि लगभग 262 रुपए प्रति क्विंटल रही.
दिनवार मॉडल रेट
