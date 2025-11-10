Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

नवंबर में जनवरी जैसा मौसम, ठंड से कांपा इंदौर, तीसरी रात तापमान 8 डिग्री से नीचे

Cold Wave Alert Indore: इंदौर में अभी से कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, प्रदेश के तापमान में लगातार हो रही गिरावट से ठंड का असर तेज होना शुरू हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:31 PM IST
इंदौर में तेज ठंड शुरू
इंदौर में तेज ठंड शुरू

Indore Weather: इंदौर के तापमान में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है, जिससे यहां ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. इंदौर में सर्द हवाओं की वजह से लगातार तीसरी रात तापमान 8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, जिससे रात में ही अच्छी ठंड का एहसास शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में इंदौर के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और तेज ठंड का दौर शुरू होगा. वहीं सुबह के वक्त अब हल्का कोहरा छाना भी शुरू हो गया है, ऐसे में अब सुबह और शाम के वक्त ठंड का अच्छा असर इंदौर में देखने को मिल रहा है. 

इंदौर में गिरा तापमान 

इंदौर में तापमान में गिरावट से ठंड रात में बढ़ गई है. रविवार को इंदौर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री नीचे रहा, जबकि शनिवार को तो पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे नवंबर की ठंड ने जनवरी जैसी स्थिति बना दी. मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण ठंडी उत्तरी हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं, जिससे यहां भी ठंड का असर बर्फीली हवाओं से बढ़ रहा है. इसी कारण प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है, आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज होने की संभावना जताई गई है. 

ये भी पढ़ेंः तनाव को कहे बाय-बाय, सुकून चाहिए तो घूम आएं MP की यह जगह, ठंड में मन जाएगा खुश

इंदौर में नवंबर में तेज ठंड 

इंदौर में करीब 4 दशक बाद नवंबर के महीने में ही इतनी तेज ठंड का असर देखा जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का दौर पूरे पांच महीने तक चल सकता है, अक्टूबर में ही 15 दिन ठंडे रहे थे और अब नवंबर में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है. 43 साल बाद नवंबर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक नीचे गया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद आसमान साफ हुआ है, यही वजह है कि रेडिएशन कूलिंग बढ़ी और रात का तापमान तेजी से गिरा, इंदौर में नवंबर की ठंड का अब तक का सबसे पुराना रिकॉर्ड 1938 में 5.6 डिग्री सेल्सियस का है. इस साल पारा फिर से उस स्तर के करीब पहुंचने की संभावना है. 

एमपी में नवंबर में होगी तेज ठंड 

मध्य प्रदेश में भी नवंबर के दूसरे हफ्ते से ही तेज ठंड का असर देखा जा रहा है, प्रदेश के कई जिलों में सुबह और रात का तापमान 10 डिग्री के पास पहुंच रहा है, जिससे सुबह से ही तेज ठंड का असर शुरू हो जाता है. मौसम विभाग ने इस बार नवंबर के महीने में ही एमपी में कड़ाके की ठंड होने का अनुमान जताया है.

ये भी पढ़ेंः MP में शीतलहर का कहर, एक दर्जन जिलों में रेड अलर्ट जारी; रातें बनीं बर्फ जैसी ठंडी

