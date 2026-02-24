Advertisement
'...अब मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए', जनसुनवाई में फरियादी ने कलेक्टर के सामने लगाई गुहार, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Indore Collector Office Protest: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई चल रही थी. इस दौरान एक फरियादी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है.

Indore News: इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में एक शख्स अपने गले में 'इच्छा मृत्यु की मांग' लिखे स्लोगन वाले पेपरों की माला पहनकर पहुंचा. जहां व्यक्ति ने कहा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है और अब वह इच्छा मृत्यु की मांग करना चाहता है. मौके पर मौजूद लोग और अधिकारी चौंक गए. मिली जानकारी के मुताबिक, यह शख्स नगर निगम का भवन सहायक यतींद्र यादव है. बता दें कि यतींद्र लंबे समय से नगर निगम कलेक्टर और पुलिस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है. 

वीडियो में साफ दिखा दे रहा है कि जनसुनवाई के दौरान यतींद्र अपने गले में स्लोगन वाली पेपरों की माला पहने हुए हैं. इस दौरान कलेक्टर से गुहार लगा रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए. इसके अलावा, यतींद्र ने बताया कि एक साल पहले अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किया था. इसके बाद वार्ड-65 के बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा लगातार इस नोटिस को हटाने का दबाव बना रहा है. यतीन्द्र ने निगम आयुक्त को भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके कारण उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और मजबूरी में जनसुनवाई में यह कदम उठाया.

इस लिए मांगी इच्छा मृत्यु ?
यतीन्द्र यादव ने आगे कहा कि मामला सीधे बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि पार्षद द्वारा नोटिस हटाने के लिए लगातार दबाव डाला गया. उन्होंने कहा कि उनके अधिकारी ने नोटिस चस्पा करने के बाद उन्हें वहां से हट जाने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया. बावजूद इसके, पार्षद की वजह से उनके खिलाफ दबाव और प्रताड़ना जारी रही. यतीन्द्र ने कहा कि न्याय नहीं मिलने और लगातार दबाव के कारण उन्होंने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की.

बीजेपी पार्षद ने धमकाया
यतींद्र ने बताया कि उनके साथ न्याय नहीं होने से उनके मन में ऐसी सोच आई. उन्होंने कहा कि कमलेश कालरा ने उन्हें लगातार धमकाया और रिपोर्ट कटवाने का दबाव बनाया, जिससे उनकी नौकरी भी खतरे में आ गई. यतीन्द्र ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकारी के निर्देशानुसार नोटिस चस्पा किया और वहां से निकल गए. इसके बावजूद, पार्षद की धमकियों और दबाव के कारण उन्हें न्याय नहीं मिला. यही कारण है कि उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान इतनी गंभीर गुहार लगाई.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

