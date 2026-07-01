Add Zee Business As A Preferred Source
App

183 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, जानिए इंदौर, भोपाल में क्या है रेट?

LPG Cylinder Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 1 जुलाई, 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 की कटौती की है. इस साल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में यह पहली कटौती है, जिससे कारोबारियों को काफी राहत मिली है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 01, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:13 AM IST
183 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, जानिए इंदौर, भोपाल में क्या है रेट?
Image Credit: Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
183 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, जानिए इंदौर, भोपाल में क्या है रेट?
indore news21 min ago
2
horrific road accident32 min ago
3
atal pension yojana57 min ago
4
Sidhi newsJun 30
5
MP HighwayJun 30