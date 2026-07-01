183 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, जानिए इंदौर, भोपाल में क्या है रेट?

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LPG Cylinder Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 1 जुलाई, 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 की कटौती करके कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. नई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं. वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कमर्शियल गैस की कीमतों में कमी देखी गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं एमपी के पांच प्रमुख शहरों में नई कीमतें क्या हैं?
183 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर
बता दें कि इस साल पहली बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं. जनवरी 2026 में दिल्ली में इसका रेट 1691.50 रुपये था, जो जून बढ़कर लगभग दोगुना हो गया. मार्च 2026 में दो बार इसके रेट बढ़े. 1 मार्च कमर्शियल सिलेंडर 28 रुपये तो 7 मार्च को 114.50 रुपये महंगा हो गया. मई में इसके रेट में 993 रुपये की भारी-भरकम बढ़ोतरी हुई और दिल्ली में कीमत सीधे पहुंच गई 3071.50 रुपये पर पहुंच गई. 1 जून को यह 42 रुपये महंगा हो गया.
इंदौर में कम हुए कमर्शियल सिलेंडर के दाम
इंदौर में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे हैं. अब यह ₹3,040.50 में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत ₹3,222.50 थी. वहीं, भोपाल में इसकी कीमत ₹3,116.50, ग्वालियर में लगभग ₹3,338 और जबलपुर में ₹3,290 है. लगातार कई महीनों तक दाम बढ़ने के बाद इस साल पहली बार कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत कम की गई है, जिससे होटलों, रेस्टोरेंट और दूसरे कमर्शियल ग्राहकों को राहत मिली है.
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