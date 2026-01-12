Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3071625
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में बनाया जा रहा था नकली पान मसाला, पुलिस ने किया भंडाफोड़, कई हानिकारक चीजें जब्त

Indore News: इंदौर में पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. जांच में पता चला कि आरोपी नकली पान मसाला बनाने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में बनाया जा रहा था नकली पान मसाला, पुलिस ने किया भंडाफोड़, कई हानिकारक चीजें जब्त

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है. कनाडिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह अवैध कारोबार बिचोली मरदाना के सहारा सिटी होम्स के एक रिहायशी इलाके में एक घर से चलाया जा रहा था, जिससे आम जनता की सेहत को गंभीर खतरा था.

मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाकर बनाया जा रहा था विमल
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नकली पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे हानिकारक रसायन मिलाकर उसे असली पान मसाला के नाम पर बाजार में बेच रहे थे. छापे के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार नकली पान मसाला, पैकिंग सामग्री और बनाने के उपकरण जब्त किए गए. 

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने परिसर पर छापा मारा और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये लोग मिलावटी पान मसाला बना रहे थे और बेच रहे थे. गिरफ्तार किए गए लोगों में स्नेहा नगर का रहने वाला अक्षत शर्मा, जावेद कुरैशी और पूरनमल का बेटा अरुण शामिल हैं. पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए और नकली प्रोडक्ट की कुछ मात्रा भी बरामद की. कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रईसजादों की पार्टियों का ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार, 10 ग्राम कोकीन के साथ जिम ट्रेनर धराया, 'लॉयन' के नाम से फैल रखा था जाल

 

चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस रेड के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपी मुनाफे के लिए पान मसाले में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला रहे थे, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है. जांच में पता चला कि वे अपने जहरीले प्रोडक्ट्स को बाज़ार में बेचने के लिए ब्रांडेड कंपनियों के कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस अब जांच कर रही है कि इंदौर में किन इलाकों और दुकानों में यह नकली प्रोडक्ट पहुंच रहा था और इस गैंग का नेटवर्क और कहां-कहां फैला हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर शहर की नाइट पेट्रोलिंग और सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

gariaband news
20 से ज्यादा गांवों के लोगों की अंधेरे में कट रही जिंदगी! ग्रामीणों ने NH किया जाम
indore news
इंदौर में बनाया जा रहा था नकली पान मसाला, पुलिस ने किया भंडाफोड़, मिली ये चीज
Mass Surya Namaskar
MP में राष्ट्रीय युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार, मंत्री ने किया योग
bhopal news
भैंस के नाम पर मुंबई भेजा गया गौमांस, सैंपल रिपोर्ट ने खोल दी खौफनाक साजिश की पोल!
raipur railway station
आम आदमी को बड़ा झटका! स्टेशन पर कार पार्किंग हुई महंगी, देखें नया पार्किंग रेट
Bilaspur News
बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हंगामा! रसोइए ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया
bhopal news
आज भोपाल के 39 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे छाया रहेगा अंधेरा
anuppur news
जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर, अचानक कूद कर चढ़ गया बिजली के टावर पर
narsinghpur news
मकर संक्रांति से शुरू होगा नरसिंहपुर का ऐतिहासिक मेला, जानिए आसपास घूमने की जगहें
jhabua news
खाकी हुई शर्मसार! मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने वाला आरक्षक गिरफ्तार...