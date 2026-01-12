इंदौर में बनाया जा रहा था नकली पान मसाला, पुलिस ने किया भंडाफोड़, कई हानिकारक चीजें जब्त

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है. कनाडिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह अवैध कारोबार बिचोली मरदाना के सहारा सिटी होम्स के एक रिहायशी इलाके में एक घर से चलाया जा रहा था, जिससे आम जनता की सेहत को गंभीर खतरा था.

मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाकर बनाया जा रहा था विमल

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नकली पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे हानिकारक रसायन मिलाकर उसे असली पान मसाला के नाम पर बाजार में बेच रहे थे. छापे के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार नकली पान मसाला, पैकिंग सामग्री और बनाने के उपकरण जब्त किए गए.

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने परिसर पर छापा मारा और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये लोग मिलावटी पान मसाला बना रहे थे और बेच रहे थे. गिरफ्तार किए गए लोगों में स्नेहा नगर का रहने वाला अक्षत शर्मा, जावेद कुरैशी और पूरनमल का बेटा अरुण शामिल हैं. पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए और नकली प्रोडक्ट की कुछ मात्रा भी बरामद की. कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस रेड के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपी मुनाफे के लिए पान मसाले में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला रहे थे, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है. जांच में पता चला कि वे अपने जहरीले प्रोडक्ट्स को बाज़ार में बेचने के लिए ब्रांडेड कंपनियों के कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस अब जांच कर रही है कि इंदौर में किन इलाकों और दुकानों में यह नकली प्रोडक्ट पहुंच रहा था और इस गैंग का नेटवर्क और कहां-कहां फैला हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर शहर की नाइट पेट्रोलिंग और सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

